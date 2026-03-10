Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Газинформсервис» усиливает повестку безопасности 1С на INFOSTART TEAM EVENT 2026

Компания «Газинформсервис», разработчик российских продуктов в области кибербезопасности, впервые примет участие в INFOSTART TEAM EVENT 2026 в Москве в статусе партнёра секции «Кибербезопасность и защита данных» и представит собственный стенд.

INFOSTART TEAM EVENT — профильная конференция для команд, которые развивают и сопровождают решения на платформе . В 2026 году заявлены 9 тематических потоков, более 120 докладов и мастер-классов и аудитория свыше 2500 участников.

На стенде компании посетители смогут познакомиться с продуктами SafeERP и СУБД «Ятоба».

SafeERPроссийский продукт, сфокусированный на защите ERP-систем с учётом их архитектуры. Решение позволяет в едином интерфейсе анализировать код и мониторить платформу на предмет уязвимостей и рисков информационной безопасности, что особенно актуально для крупных организаций и компаний, работающих в условиях повышенных требований к устойчивости и непрерывности, включая случаи, когда ERP-системы относятся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Эффективность подхода уже была подтверждена в проектах по защите SAP в крупном бизнесе, а накопленный опыт перенесён на задачи защиты российской платформы 1С.

Отдельное внимание на стенде будет уделено СУБД «Ятоба» — продукту, ориентированному на надёжность и безопасность, характеристики которых подтверждаются отраслевыми оценками и рейтингами.

Сергей Никитин, директор по продуктам компании «Газинформсервис», отметил: «Сейчас время, когда лучшая экспертиза должна объединяться: сообщество 1С и эксперты по кибербезопасности должны вместе формировать практики, которые повышают устойчивость бизнеса. Особое внимание “Газинформсервис” уделяет безопасности систем на платформе “1С:Предприятие”: мы развиваем инструменты для контроля защищённости конфигураций, анализа кода, мониторинга уязвимостей и выстраивания системного подхода к обеспечению информационной безопасности в 1С-ландшафте».

Важной частью экосистемы INFOSTART является независимая премия INFOSTART AWARDS, которая отмечает лучшие практики и вклад в развитие сообщества «1С:Предприятие». Определение лауреатов проводится в два этапа: сначала сообщество формирует шорт-лист, затем экспертное жюри оценивает применимость материалов и решений в реальных бизнес-проектах. В состав жюри войдёт Сергей Никитин.

