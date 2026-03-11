Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

В 2025 г. хакеры атаковали предприятия Дальнего Востока в восемь раз чаще

Компания RED Security, входящая в группу МТС, проанализировала DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 г. Исследование свидетельствует о росте киберугроз по всей России, при этом количество DDoS-атак на ДВФО заметно опережает средние показатели по стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом Дальний Восток занял четвертое место в списке самых атакуемых федеральных округов России. Всего здесь было отражено более 6,5 тыс. DDoS-атак, что в 8,4 раза больше, чем в 2024 г., и составляет 12% от общего числа инцидентов в регионах. По данным экспертов, больше всего атак в ДВФО пришлось на Владивосток, за ним следуют Хабаровск и Чита.

Самыми атакуемыми отраслями на Дальнем Востоке стали девелопмент и здравоохранение. Мощная атака в регионе была зафиксирована в марте 2025 г., она достигала 200 Гбит/с, а самая продолжительная – в августе 2025 г., она длилась более 29 часов. Однако активнее всего Дальний Восток атаковали в мае и июне 2025 г., что может говорить о политической мотивации хакеров, поскольку на эти месяцы приходятся крупнейшие государственные праздники, к которым, по мнению аналитиков, могли быть приурочены столь активные попытки атак.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки

Россияне в большой опасности. Крупный производитель ноутбуков мухлюет с процессорами – ставит древние вместо новых

Louis Vuitton, Dior и Tiffany оштрафовали на $25 миллионов за утечки пользовательских данных

Популярнейшие облачные менеджеры паролей Bitwarden, Dashlane и LastPass кишат уязвимостями

Хакеры активно используют дыру в движке Google Chrome

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще