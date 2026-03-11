В 2025 г. хакеры атаковали предприятия Дальнего Востока в восемь раз чаще

Компания RED Security, входящая в группу МТС, проанализировала DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 г. Исследование свидетельствует о росте киберугроз по всей России, при этом количество DDoS-атак на ДВФО заметно опережает средние показатели по стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом Дальний Восток занял четвертое место в списке самых атакуемых федеральных округов России. Всего здесь было отражено более 6,5 тыс. DDoS-атак, что в 8,4 раза больше, чем в 2024 г., и составляет 12% от общего числа инцидентов в регионах. По данным экспертов, больше всего атак в ДВФО пришлось на Владивосток, за ним следуют Хабаровск и Чита.

Самыми атакуемыми отраслями на Дальнем Востоке стали девелопмент и здравоохранение. Мощная атака в регионе была зафиксирована в марте 2025 г., она достигала 200 Гбит/с, а самая продолжительная – в августе 2025 г., она длилась более 29 часов. Однако активнее всего Дальний Восток атаковали в мае и июне 2025 г., что может говорить о политической мотивации хакеров, поскольку на эти месяцы приходятся крупнейшие государственные праздники, к которым, по мнению аналитиков, могли быть приурочены столь активные попытки атак.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.