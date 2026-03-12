Фишинг стал главной угрозой для корпоративной почты в 2025 году

По данным BI.Zone Mail Security, в 2025 г. злоумышленники в три раза чаще, чем годом ранее, отправляли фишинговые письма. Наиболее распространенные векторы атак — скомпрометированные учетные записи и методы социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Общее количество нежелательных писем увеличилось на 46% по сравнению с 2024 г. Рост числа фишинговых атак составил 38%, вредоносного ПО (ВПО) — 15,6%, спуфинга — 7%.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone: «Главный вывод 2025 г. — снижение доверия к отправителю. Все чаще атакуют с легитимных серверов и через легитимные учетные записи. Поэтому для блокировки уже недостаточно проверить заголовки (SPF/DKIM), а также репутацию домена отправителя и его IP-адреса. Чтобы обеспечить защиту, необходимо анализировать содержание письма. Ключевое требование к системам безопасности — уметь выявлять нетехнические признаки атак: манипуляции, срочные призывы к действию и аномалии в тексте, даже если письмо выглядит легитимно».

Фишинг стал основной точкой входа для атак на компании из большинства отраслей. По данным BI.Zone Mail Security, в 2025 г. злоумышленники активизировались в промышленности, ритейле, сфере услуг, логистике и здравоохранении.

В промышленности фокус сместился с вредоносного ПО на социальную инженерию: в второй половине 2025 г. количество писем с ВПО сократилось почти в 12 раз по сравнению с первой половиной года, тогда как объем фишинговых атак вырос почти вдвое. В ритейле число фишинговых писем за тот же период увеличилось почти втрое, при этом объем вредоносного ПО остался на прежнем уровне.

На фоне снижения активности вредоносного ПО количество фишинга кратно возросло: в сфере профессиональных услуг — более чем в восемь раз; в транспорте и логистике — более чем в три раза; в здравоохранении — более чем в два раза.

Количество фишинга в этих отраслях увеличивается из-за интенсивного внешнего документооборота. Злоумышленники используют фейковые счета, накладные и медицинские документы как приманку для компрометации корпоративной почты и учетных данных.

Атаки с ВПО удерживают позиции в финансовом секторе

В второй половине 2025 г. активность вредоносного ПО в сфере финансов увеличилась на 37%, а по итогам года количество атак превысило показатели 2024-го более чем в два раза.

Увеличилось и количество фишинга в финсекторе: в 3,5 раза по сравнению с I полугодием и почти в восемь раз по сравнению с 2024 г. Динамика связана с высокой ценностью финансовых данных, ростом онлайн-транзакций и использованием фишинга как этапа доставки ВПО.

Скомпрометированные учетные записи используются для обхода фильтрации

В строительной отрасли зафиксировано резкое снижение доли писем, отклоненных на уровне базовой фильтрации: с 38% во второй половине 2024 г. до 4,5% во второй половине 2025 г. В долгосрочной динамике этот показатель снизился с 80–90% в 2022–2023 гг. до 9% во второй половине 2025 г.

Одна из причин в том, что злоумышленники используют скомпрометированные учетные записи в Microsoft 365 и Google Workspace. Рассылки с доверенных доменов и облачных платформ маскируются под легитимный трафик и проходят базовые почтовые фильтры за счет репутации сервисов, однако выявляются и блокируются на последующих этапах анализа.