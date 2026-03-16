Timeweb выплатит 1 млн рублей за усиление защиты Managed Kubernetes

Timeweb и платформа BI.Zone Bug Bounty повысили вознаграждение за критические уязвимости в сервисе Managed Kubernetes. Провайдер выплатит исследователям безопасности 1 млн руб., если будет получен доступ к управляющим узлам — серверам, которые контролируют всю инфраструктуру платформы Kubernetes.

Это один из первых проектов в стране по привлечению багхантеров к усилению защиты управляемого Kubernetes. Программа — часть комплексной стратегии Timeweb по повышению безопасности и устойчивости сервиса. Она стартует 16 марта 2026 г. и продлится месяц.

Максимальное вознаграждение в 1 млн руб. предусмотрено за выход на управляющие узлы, которые контролируют всю инфраструктуру платформы Kubernetes. Выплата до 500 тыс. руб. — за уязвимости, связанные с нарушением границ между кластерами или обнаружением ошибок в конфигурации платформы. Остальное оценивается по стандартным условиям.

«Мы уже проделали большую работу по усилению безопасности Managed Kubernetes, но решили пойти дальше. Новая багбаунти-программа привлечет лучших исследователей страны к тестированию решения. Она направлена только на ИТ-инфраструктуру, прямой доступ к данным или приложениям клиентов исключен», — сказал Андрей Жариков, руководитель продуктового отдела безопасности Timeweb.

«Timeweb — одна из первых ИТ-компаний в стране, которая вывела сервис Managed Kubernetes на багбаунти. Это подчеркивает открытость и готовность к диалогу с профессиональным сообществом. Провайдер участвует в программе BI.Zone Bug Bounty с весны 2023 г. За это время компания получила более 700 отчетов о потенциальных угрозах разного уровня», — сказал Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty.

Провайдер реализует комплекс мер безопасности для Managed Kubernetes. Среди них — виртуальный роутер для размещения воркер-нод в приватной сети, интеграция с внешними OIDC-провайдерами для централизованной аутентификации, автоматическая проверка политик безопасности. Для защиты от DDoS-атак трафик автоматически фильтруется на уровне сети. Стабильность клиентских сервисов при пиковых нагрузках обеспечивает собственный оркестратор.

Подробная информация по программе для Managed Kubernetes доступна на платформе BI.Zone Bug Bounty.

