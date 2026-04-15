Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Стратегия безопасности Бизнес Кадры
|

Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки

Разозлённый общением Microsoft исследователь кибербезопасности опубликовал полурабочий эксплойт к уязвимости, о которой, видимо, пытался уведомить компанию.

Теоретически рабочий эксплойт

Исследователь в сфере кибербезопасности опубликовал эксплойт к обнаруженной им уязвимости в продуктах Microsoft ещё до того как вендор успел выпустить какие-либо обновления к ним

Что стало причиной такого поступка, до конца непонятно, но судя по всему эксперт был раздражён реакцией центра реагирования на киберугрозы Microsoft (MSRC) на поступившие от него сообщения об этой уязвимости.

Сторонние эксперты признали эксплойт как минимум отчасти рабочим; фактически он срабатывает не во всех средах, да и сам первооткрыватель, выступающий под псевдонимами Chaotic Eclipse и Nightmare-Eclipse заявил что его код может содержать «баги» препятствующие запуску эксплойта.

Уязвимость получила название BlueHammer. Как отметил Уилл Дорманн (Will Dormann), старший аналитик уязвимостей в компании Tharros, «баг» допускает повышение привилегий при условии локального доступа; эксплуатация возможна через комбинацию из уязвимостей TOCTOU (Time of Check to Time of Use, от времени проверки до времени использования) и смешения путей (path confusion).

TOCTOU - тип уязвимости, которая возникает, когда атакующий обходит проверку безопасности системы обходятся через использование промежутка времени между проверкой ресурса на безопасность и его фактическим использованием.

По словам Дорманна, эксплуатация отнюдь не является чем-то тривиальным, но в случае успеха потенциальный злоумышленники получает доступ к базе данных Диспетчера учётных данных (Security Account Manager), в которой хранятся хэши паролей к локальным аккаунтам. Теоретически с ним злоумышленник может добиться привилегий уровня System и, следовательно, добиться полного контроля над системой.

В то время как Дорманн подтвердил работоспособность эксплойта в целом, другие исследователи, пытавшиеся запустить эксплойт в контексте Windows Server, результата не получали. Дорманн отметил, что на платформе Server эксплойт BlueHammer повышает привилегии, самое большее до elevated admin (административный, но не топовый, системный уровень привилегий).

Вопрос репутации

По мнению Дорманна, Chaotic Eclipse/Nightmare-Eclipse мог не полностью выполнить требования Microsoft по оформлению раскрытия уязвимостей: с недавних пор в компании требуют от независимых исследователей видео рабочего эксплойта. Запись видео может быть довольно затратным по времени делом.

Но это лишь одно из предположений. Сам Chaotic Eclipse разразился гневными тирадами в адрес «гениев» из MSRC и саркастично поблагодарил руководство этого подразделения за «предоставленную возможность».

«Мне жутко интересно, в чём состояла сермяжная правда в принятом ими решении; знали, что произойдёт дальше, и всё равно делали так, как делали. Не, серьёзно?» - написал исследователь.

«Подобные инциденты, когда исследователи публикуют эксплойты к уязвимостям до выхода патчей, относительно редки, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Обычно это связано с тем, что вендор слишком долго тянет с устранением критической уязвимости, подвергающей риску большое количество систем. Но в данном случае реальные причины явно заключаются в чём-то другом, и если это простая обида, то этим исследователь подпортил в первую очередь свою репутацию».

Комментарий со стороны Microsoft, который получило издание Bleeping Computer, ясности не добавило: пресс-служба компании ограничилась общими словами, без всякой конкретики.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Планировавший экспансию в США российский разработчик избежал банкротства, сократив команду и внедрив ИИ

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще