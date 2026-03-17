Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют на YouTube программу для кражи данных под видом инструмента для обхода блокировок

«Лаборатория Касперского» сообщила о том, что под видом инструмента для обхода блокировок с конца февраля 2026 г. на разных YouTube-каналах распространяется стилер Arcane, который способен похищать логины и пароли, информацию из браузеров, данные платёжных карт и криптокошельков, а также собирать системные данные об устройстве и делать скриншоты экрана. На данный момент опубликовано как минимум 20 видеороликов с рекламой этого инструмента, совокупное число просмотров составило десятки тысяч. Жертвами зловреда становятся пользователи из России.

Вредоносный сайт, домен которого зарегистрирован в феврале, находится в поисковой выдаче и продолжает активно продвигаться среди геймеров. Чтобы поддельный ресурс вызывал больше доверия, его авторы добавили не только кнопку скачивания архива с якобы утилитой, но и ссылку на чат поддержки в Telegram. Однако вместо обещанного инструмента для обхода блокировок на устройство жертвы устанавливаются сразу две вредоносные программы — стилер Arcane и майнер Monero. Пока стилер собирает данные из системы, пользователь видит уведомление о якобы происходящей загрузке. Полученная вредоносом информация затем может использоваться злоумышленниками для доступа к аккаунтам жертвы и другой конфиденциальной информации. Майнер же проводит скрытый майнинг криптовалют за счёт мощностей устройства жертвы.

«Злоумышленники регулярно используют новостную повестку и темы, которые вызывают у людей наибольший интерес или беспокойство. Например, в данном случае они играют на желании пользователей получить доступ к привычным сервисам. Под такими предлогами мошенники нередко распространяют вредоносное ПО. Стилеры, подобные Arcane, могут собирать большие объёмы разнообразной информации — от учётных данных до конфигурационных файлов различных приложений. При этом функциональность таких программ может меняться от версии к версии», — сказал Леонид Безвершенко, старший эксперт Kaspersky GReAT.

Для защиты от зловредов, подобных Arcane, «Лаборатория Касперского» рекомендует: внимательно изучать любую рекламу: практика показывает, что даже проверенные блогеры иногда могут распространять зловреды, не догадываясь об этом; не хранить логины, пароли и банковскую информацию в браузерах: это пусть и удобный, но очень рискованный способ. Лучше доверить конфиденциальные данные Kaspersky Password Manager; установить на устройство надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Premium.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
