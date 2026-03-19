Servicepipe запустила тестирование платформы непрерывного сканирования на известные уязвимости

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe и «Спикател» приступила к тестированию новой платформы, предназначенной для непрерывного мониторинга программных продуктов на предмет известных уязвимостей. Об этом CNews сообщил представитель Servicepipe.

Количество публично раскрытых уязвимостей в программном обеспечении растёт с каждым годом, а время между появлением записи в базах CVE и первыми попытками эксплуатации продолжает сокращаться. В этих условиях разовые проверки безопасности утрачивают эффективность: к моменту следующего аудита картина угроз успевает измениться.

Платформа строится на принципе непрерывности: вместо периодических проверок она обеспечивает постоянный мониторинг используемых компонентов и сопоставляет их с актуальными данными об известных уязвимостях, выявляя риски в режиме, максимально приближённом к реальному времени.

«Скорость появления новых уязвимостей такова, что пентест раз в квартал или раз в год перестал быть достаточной мерой. Будущее за непрерывным сканированием, когда защита работает не в моменте проверки, а постоянно. Большинство успешных атак эксплуатируют уязвимости, о которых сообщество знало заранее: наша задача — сократить окно между появлением CVE и реакцией на него до минимума», — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Большинство компаний узнают об уязвимости не тогда, когда она появляется в базах, а тогда, когда её уже используют против них. Между появлением CVE и реальным патчингом проходят недели, и это окно остаётся главной точкой входа для атакующих. Непрерывное сканирование позволяет перейти от реагирования к опережению», — отметил Евгений Пудовкин, технический директор «Спикател».

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe и Спикател работает с 2024 г. и ведёт исследования по трём направлениям: DDoS-атаки на сетевом и прикладном уровнях, фулстек-боты, целевые атаки с эксплуатацией уязвимостей веб-ресурсов. Тестирование платформы непрерывного сканирования стало одной из задач, которую объединённая команда поставила перед собой на 2026 г.