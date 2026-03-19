Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Servicepipe запустила тестирование платформы непрерывного сканирования на известные уязвимости

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe и «Спикател» приступила к тестированию новой платформы, предназначенной для непрерывного мониторинга программных продуктов на предмет известных уязвимостей. Об этом CNews сообщил представитель Servicepipe.

Количество публично раскрытых уязвимостей в программном обеспечении растёт с каждым годом, а время между появлением записи в базах CVE и первыми попытками эксплуатации продолжает сокращаться. В этих условиях разовые проверки безопасности утрачивают эффективность: к моменту следующего аудита картина угроз успевает измениться.

Платформа строится на принципе непрерывности: вместо периодических проверок она обеспечивает постоянный мониторинг используемых компонентов и сопоставляет их с актуальными данными об известных уязвимостях, выявляя риски в режиме, максимально приближённом к реальному времени.

«Скорость появления новых уязвимостей такова, что пентест раз в квартал или раз в год перестал быть достаточной мерой. Будущее за непрерывным сканированием, когда защита работает не в моменте проверки, а постоянно. Большинство успешных атак эксплуатируют уязвимости, о которых сообщество знало заранее: наша задача — сократить окно между появлением CVE и реакцией на него до минимума», — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Большинство компаний узнают об уязвимости не тогда, когда она появляется в базах, а тогда, когда её уже используют против них. Между появлением CVE и реальным патчингом проходят недели, и это окно остаётся главной точкой входа для атакующих. Непрерывное сканирование позволяет перейти от реагирования к опережению», — отметил Евгений Пудовкин, технический директор «Спикател».

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe и Спикател работает с 2024 г. и ведёт исследования по трём направлениям: DDoS-атаки на сетевом и прикладном уровнях, фулстек-боты, целевые атаки с эксплуатацией уязвимостей веб-ресурсов. Тестирование платформы непрерывного сканирования стало одной из задач, которую объединённая команда поставила перед собой на 2026 г.

Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
