vGate 5.2 и VMmanager подтвердили совместимость

ИБ-вендор «Код Безопасности» и российский вендор ISPsystem (входит в «Группу Астра»), разработчик платформы управления серверной виртуализацией VMmanager, подтвердили совместимость своих решений. Специалисты компаний провели успешные испытания средства защиты сред виртуализации vGate 5.2 и платформы для централизованного управления виртуализацией Vmmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

vGate 5.2 — специализированное средство защиты виртуальных инфраструктур (СЗИ), разработанное «Кодом Безопасности». Продукт обеспечивает микросегментацию сетей, контроль целостности и разграничение доступа на уровне гипервизора и виртуальных машин, а также мониторинг виртуальной среды для выявления несанкционированной активности. Это позволяет строить защищенные виртуальные среды в соответствии с требованиями регуляторов и снимает эксплуатационные ограничения с сертифицированных платформ виртуализации.

VMmanager — масштабируемая российская платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации. Решение подходит для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, обеспечивая изоляцию и абстрагирование виртуальной инфраструктуры от физической. Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища (поддерживаются SAN и Ceph) в единый кластер. Высокий уровень надежности достигается за счет НА-кластера, встроенного резервного копирования и микросервисной архитектуры платформы.

В ходе испытаний эксперты проверили возможность стабильной и корректной работы vGate 5.2 на различных версиях VMmanager. Тестирование проводилось в двух ключевых режимах работы vGate: как межсетевой экран (МСЭ) и как средство защиты информации (СЗИ).

В режиме межсетевого экрана специалисты протестировали более 50 параметров функциональности: от корректного добавления и изменения правил фильтрации до блокировки трафика по протоколу TCP при передаче пакетов с некорректными флагами. В режиме СЗИ была проверена настройка защищаемых серверов и виртуальных машин, корректность применения политик безопасности, а также экспорт и импорт параметров доступа.

По итогам тестирования ошибок интеграции не выявлено. Совместимость продуктов подтверждена, что открывает заказчикам возможность использовать проверенную связку для построения защищенной, отказоустойчивой и управляемой инфраструктуры.

«Спрос на облачную инфраструктуру растет с каждым годом, вместе с тем повышается и актуальность обеспечения ее безопасности. Совместимость vGate и VMmanager позволит заказчикам сократить сроки интеграции бандла в действующую ИТ-инфраструктуру и снизить вероятность возникновения ошибок при эксплуатации», – отметил ведущий специалист отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Евгений Тарелкин.

«Сегодня бизнесу нужны не просто отдельные продукты, а предсказуемо работающие связки, которые закрывают задачи комплексно. Интеграция vGate 5.2 с VMmanager дает заказчикам уверенность, что их виртуальная инфраструктура не только управляема и отказоустойчива, но и надежно защищена. Для заказчиков это означает снижение совокупной стоимости владения и возможность строить безопасные среды на проверенных российских решениях», — сказал Алексей Калуга, владелец продукта VMmanager.