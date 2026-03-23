Интеграция
Бизнес
ИТ-бизнес
CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Киберканикулы с пользой: Security Vision и КидБург научат детей защищать цифровой мир

Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности и генеральный партнер детского города профессий КидБург, продолжает системную работу по развитию цифровой грамотности подрастающего поколения и популяризации профессий в сфере информационной безопасности.

В период весенних каникул Security Vision совместно с КидБургом запускает серию интерактивных мероприятий, направленных на вовлечение детей и родителей в мир кибербезопасности. Участников ждет насыщенная программа с игровыми и образовательными активностями, позволяющими в доступной форме познакомиться с основами защиты информации и безопасного поведения в цифровой среде.

Формат каникул основан на сочетании обучения и развлечения. Дети смогут попробовать себя в роли специалистов по информационной безопасности, принять участие в тематических квестах, командных играх и интерактивных заданиях, моделирующих реальные киберугрозы и способы их предотвращения.

Инициатива реализуется в рамках масштабного федерального проекта Security Vision по развитию культуры кибербезопасности среди детей и подростков. В компании отмечают: формирование ответственного отношения к цифровым технологиям должно начинаться с раннего возраста.

Образовательные инициативы компании направлены не только на повышение уровня киберграмотности, но и на формирование интереса к ИТ и ИБ-профессиям в рамках долгосрочной стратегии Security Vision по развитию кадрового потенциала отрасли информационной безопасности.

Весенняя программа пройдет на площадках КидБурга:

С 28 марта по 5 апреля – во всех городах КидБург Профессии (кроме Москвы);
С 28 марта по 5 апреля и с 11 по 19 апреля – в КидБурге в Москве.

Чтобы принять участие, необходимо приобрести билеты в КидБург.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техника

Показать еще

Наука

Показать еще