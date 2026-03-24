R-Vision и CyberThreatTech объявили о технологическом партнёрстве

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и CyberThreatTech заключили соглашение о технологическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на интеграцию данных CyberThreatTech об актуальных угрозах в продуктовые решения R-Vision и повышение эффективности процессов мониторинга и реагирования.

В рамках партнёрства аналитические команды R-Vision получат доступ к глобальному структурированному CTI-озеру данных о киберугрозах технического, тактического и операционного уровней. Эти данные формируются на основе анализа международных отчётов о деятельности хакерских группировок и вредоносного программного обеспечения.

Интеграция решений CyberThreatTech с системами R-Vision SIEM, R-Vision SOAR и R-Vision TIP позволит эффективнее применять данные о киберугрозах в процессах мониторинга, анализа и реагирования на инциденты информационной безопасности. Кроме того, интеграция повысит совместимость продуктов и удобство работы для заказчиков, использующих решения обеих компаний.

Николай Рягин, руководитель управления исследований и аналитики, R-Vision, сказал: «Мы используем фид CTT Report Hub, который обеспечивает оперативный доступ к актуальной информации из TI-отчётов в стандартизированном формате STIX. Это позволяет нашим командам выстраивать собственную аналитику киберугроз — формулировать и проверять гипотезы, направленные на покрытие актуальных угроз. Благодаря единому формату и предварительно подготовленным данным, включая дополнительный контекст, например, сведения об используемых инструментах, мы существенно сокращаем время на подготовку и актуализацию правил корреляции и уменьшаем объём рутинной работы».

Использование расширенной TI-информации способствует повышению качества детектирования и полноты покрытия угроз в продукте R-Vision SIEM.

Николай Арефьев, генеральный директор CyberThreatTech, отметил: «Ежедневно в мире, в публичном доступе, появляется порядка 10 полноценных отчетов по анализу работы хакерских группировок и/или ВПО. Эти данные, представляющие собой Индикаторы атаки, важно не просто собрать, выделить, очистить, восстановить все их семантические связи в формате STIX, но и заставить их приносить пользу в части детектирования реальных атак. Эффективная работа индикаторов атаки возможна только при тесной интеграции с решениями класса SIEM, SOAR и TIP. Именно поэтому технологическое партнерство с R-Vision – важный шаг в развитии и продвижении наших сервисов линейки CTT CTI».