Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

R-Vision и CyberThreatTech объявили о технологическом партнёрстве

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и CyberThreatTech заключили соглашение о технологическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на интеграцию данных CyberThreatTech об актуальных угрозах в продуктовые решения R-Vision и повышение эффективности процессов мониторинга и реагирования.

В рамках партнёрства аналитические команды R-Vision получат доступ к глобальному структурированному CTI-озеру данных о киберугрозах технического, тактического и операционного уровней. Эти данные формируются на основе анализа международных отчётов о деятельности хакерских группировок и вредоносного программного обеспечения.

Интеграция решений CyberThreatTech с системами R-Vision SIEM, R-Vision SOAR и R-Vision TIP позволит эффективнее применять данные о киберугрозах в процессах мониторинга, анализа и реагирования на инциденты информационной безопасности. Кроме того, интеграция повысит совместимость продуктов и удобство работы для заказчиков, использующих решения обеих компаний.

Николай Рягин, руководитель управления исследований и аналитики, R-Vision, сказал: «Мы используем фид CTT Report Hub, который обеспечивает оперативный доступ к актуальной информации из TI-отчётов в стандартизированном формате STIX. Это позволяет нашим командам выстраивать собственную аналитику киберугроз — формулировать и проверять гипотезы, направленные на покрытие актуальных угроз. Благодаря единому формату и предварительно подготовленным данным, включая дополнительный контекст, например, сведения об используемых инструментах, мы существенно сокращаем время на подготовку и актуализацию правил корреляции и уменьшаем объём рутинной работы».

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Использование расширенной TI-информации способствует повышению качества детектирования и полноты покрытия угроз в продукте R-Vision SIEM.

Николай Арефьев, генеральный директор CyberThreatTech, отметил: «Ежедневно в мире, в публичном доступе, появляется порядка 10 полноценных отчетов по анализу работы хакерских группировок и/или ВПО. Эти данные, представляющие собой Индикаторы атаки, важно не просто собрать, выделить, очистить, восстановить все их семантические связи в формате STIX, но и заставить их приносить пользу в части детектирования реальных атак. Эффективная работа индикаторов атаки возможна только при тесной интеграции с решениями класса SIEM, SOAR и TIP. Именно поэтому технологическое партнерство с R-Vision – важный шаг в развитии и продвижении наших сервисов линейки CTT CTI».

Другие материалы рубрики

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

Российский разработчик ИБ объявил о трансформации: из вендора в архитектора сетевого доверия

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В программных оболочках сетевых устройств обнаружены максимально опасные уязвимости

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще