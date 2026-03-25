Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

ГК «Солар»: хакеры начали использовать Spotify и Chess.com для управления вредоносом, крадущим учетные данные и онлайн-кошельки

Хакеры начали активно использовать музыкальный стриминговый сервис Spotify и крупнейшую в мире шахматную онлайн-платформу Chess.com для управления программой-стилером для кражи учетных данных, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар». Для этого злоумышленники используют специальный метод Dead Drop Resolver (DDR, от англ. dead drop — тайник), который позволяет хранить информацию о серверах управления вредоносом прямо на публичных платформах. Это усложняет выявление хакерской активности. Эксперты рекомендуют ИБ-службам компаний внимательнее относиться к появлению запросов в адрес Spotify и Chess.com из корпоративной сети.

Метод DDR заключается в следующем: хакеры прячут информацию о серверах управления вредоносным ПО не в самой программе, а в данных аккаунтов на публичной платформе. За счет этого вирус из зараженной инфраструктуры обращается не напрямую к подозрительному IP-адресу, а к популярному легальному ресурсу. Это значительно усложняет выявление вредоносной активности и своевременную блокировку атаки. Ранее «Солар» уже сообщал о координации кибератак таким методом через Steam, Twitter, YouTube и другие популярные платформы.

Изучение MaskGram Stealer началось в рамках анализа одного из образцов, привлекшего внимание экспертов необычным способом получения сервера управления. В данном случае злоумышленники с помощью DDR-метода спрятали на шахматной платформе и музыкальном сервисе информацию о серверах управления MaskGram Stealer — вредоносное ПО для кражи учетных данных и информации браузеров/кошельков с широким покрытием приложений с функцией загрузки дополнительных модулей.

Помимо учетных данных, стилер крадет информацию об операционной системе пользователя, списке установленных приложений, запущенных процессах, данных браузера, почтовых клиентах, а также мессенджерах, VPN/программах для удаленного управления, игровых клиентах и т.д. В дополнение он может делать скриншоты с экрана. Стилер содержит элементы противодействия наблюдению (ETW patch, syscalls) и способен получать дополнительные модули с серверов управления (C2).

Хакеры распространяют вредонос с помощью социальной инженерии, продвигая его как платное ПО для массовой проверки логинов/паролей по слитым базам, а порой выдают его за «взломанные версии» платного ПО. Так злоумышленники расширяют аудиторию и повышают вероятность запуска.

По наблюдениям экспертов, ВПО используется как минимум с середины 2025 г. и продолжает активно применяться в текущий момент. Индикаторы компрометации вредоноса специалисты Solar 4Rays опубликовали в своем блоге.

