Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

UserGate будет тестировать свои решения при помощи оборудования Xinertel

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, сообщил о том, что будет использовать оборудование технологического вендора Xinertel (Китай) для тестирования работоспособности своих продуктов. Нагрузочные тестирования будут проводиться в собственной инфраструктуре UserGate в рамках R&D-процессов, а также в инфраструктурах заказчиков при внедрении решений компании или изменении сетевых архитектур.

Компания UserGate активно инвестирует в повышение качества своих продуктов. Одно из направлений этой работы — качественные изменения в процессах тестирования решений UserGate.

«Серьезные заказчики, в том числе и те, которые относятся к приоритетному для нас корпоративному сегменту, принимают решение в пользу того или иного продукта, опираясь не на маркетинг, а на внятные и понятные результаты тестирования. Проверка трафика на собственных профилях дает им четкое понимание уровня производительности и функциональности системы при ее использовании в их реальной инфраструктуре. При этом системы тестирования Xinertel — одни из самых авторитетных в мире решений, позволяющие получить реальные результаты испытаний, с высокой степенью точности соответствующие особенностям инфраструктуры и профилю трафика конкретного предприятия. Мы планируем использовать эти системы и как неотъемлемый элемент нашего процесса контроля качества, и для тестирования специализированных сценариев, в том числе с возможностью проведения такого тестирования на территории наших заказчиков», — отметил архитектор клиентского опыта будущего UserGate Михаил Кадер.

Компания UserGate при помощи оборудования Xinertel реализует комплекс взаимосвязанных задач. Первая — самостоятельное тестирование собственных решений на работоспособность в различных сценариях использования и профилях трафика. Развитие конвейера такого тестирования — одно из направлений корпоративной программы повышения качества решений. Вторая задача — организация выездного тестирования продуктов UserGate в инфраструктурах заказчиков. Оборудование Xinertel позволяет в обоих случаях организовать как нагрузочное, так и сценарное тестирования, которые будут наиболее полно отражать возможности проверяемых решений.

Необходимость приобретения оборудования Xinertel обусловлена важным обстоятельством: в подавляющем большинстве случаев заказчики используют программные системы тестирования, работающие на CPU (Cisco TRex и подобные). Они не позволяют с аппаратной точностью и стабильностью ASIC оценить реальную производительность проверяемых решений (с наносекундной задержкой), а также обладают высокой погрешностью при проведении измерений.

Поставщиком оборудования Xinertel выступила компания Factor Group — авторизованный дистрибьютор и официальный представитель китайского вендора в России и странах ближнего зарубежья.

«UserGate стремится сделать тестирование своих продуктов точным и повторяемым. Это часть системной работы вендора, нацеленной на повышение качества, стабильности и демонстрацию высоких характеристик своих продуктов при проведении натурных испытаний в инфраструктуре заказчиков. Наличие у вендора отдельного комплекта оборудования Xinertel для натурных испытаний поможет заказчикам сократить затраты на аренду профессионального тестового оборудования и подтвердить заявленные характеристики решений UserGate», — сказал Виктор Ларин, исполнительный директор Factor Group, мастер-дистрибьютор Xinertel.

