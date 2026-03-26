iTProtect и Identity Blitz заключили соглашение о сотрудничестве

Теперь в портфеле iTProtect, системного интегратора в области информационной безопасности, представлен сервер аутентификации Blitz Identity Provider – российский продукт класса IAM/SSO/MFA для управления доступом пользователей к корпоративным информационным ресурсам. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Компания Identity Blitz — российский разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности, более 10 лет специализирующийся на задачах идентификации, аутентификации, авторизации и аудита доступа. Основной продукт компании – сервер аутентификации Blitz Identity Provider – сертифицирован ФСТЭК России и включен в Единый реестр российского ПО.

Blitz Identity Provider обеспечивает централизованный контроль доступа сотрудников, клиентов и партнеров к ИТ-системам организации и поддерживает современные стандарты подключения приложений (OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML, WS-Federation, RADIUS) и используется в проектах с высокими требованиями к информационной безопасности и импортозамещению.

Возможности решения включают единый вход (Single Sign-On) во все корпоративные приложения, многофакторную аутентификацию (MFA) с поддержкой FIDO2, Passkey, TOTP/HOTP, push-аутентификации, смарт-карт и USB-ключей, интеграцию с внешними поставщиками идентификации (социальные сети, банки, ЕСИА). Продукт обеспечивает централизованную настройку политик доступа к веб-приложениям и API, протоколирование событий безопасности и интеграцию с SIEM-системами, а также работу сервисов самообслуживания пользователей (регистрация, личный кабинет, восстановление доступа).

Решение разворачивается на серверах заказчика и подходит для защиты как внутренней инфраструктуры (Identity and Access Management, IAM), так и клиентских сервисов (Customer Identity and Access Management, CIAM).

«Мы видим большой спрос на инструменты, которые позволяют бесшовно объединить управление доступом сотрудников и внешних пользователей в едином контуре. Сотрудничество с Identity Blitz расширяет наш портфель решений для задач аутентификации и безопасной цифровой трансформации», — сказал Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса iTProtect.

В портфеле iTProtect представлены решения для управления аутентификацией, которые позволяют компании подбирать оптимальную конфигурацию решения под задачу каждого заказчика. Среди решаемых в проектах задач, в частности, повышение безопасности удаленного доступа сотрудников к корпоративной сети, импортозамещение средств защиты и выполнение регуляторных требований в области защиты персональных данных, критической инфраструктуры и банковского законодательства.

«Партнерство с iTProtect – важный шаг в развитии нашей партнерской сети. Экспертиза команды интегратора в построении комплексных систем защиты позволит реализовывать масштабные проекты по внедрению IAM- и MFA-решений в крупнейших российских компаниях. Уверены, что совместно мы предложим рынку технологически зрелые и гибкие решения для защиты ИТ-систем», — отметил Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

В настоящее время команда iTProtect уже реализовала ряд внедрений Blitz Identity Provider для заказчиков из разных отраслей и прорабатывает новые проекты.