Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Яндекс» и UserGate представили совместное решение для киберзащиты по принципу сетевого доверия

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, и «Яндекс» объявляют об интеграции своих продуктов — «Яндекс Браузера для организаций» и шлюза веб‑безопасности UserGate SWG. Решение позволит минимизировать риски проникновения в корпоративную сеть и компрометации данных. Механизм совместной работы двух продуктов компаний реализован впервые. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Безопасный браузер — один из важнейших инструментов защиты корпоративных инфраструктур. Многие сотрудники российских компаний сегодня используют для работы личные устройства: заходят на корпоративные веб‑ресурсы, работают с конфиденциальными документами и т.д. Без дополнительного контроля и защиты подобные действия создают серьезные киберриски для безопасности корпоративных данных: логины и пароли пользователей могут быть перехвачены злоумышленниками и использованы при проведении кибератак, конфиденциальная информация может стать предметом случайной или намеренной утечки. Кроме того, недостаточная защита устройств и браузеров, через которые сотрудники подключаются к корпоративной сети, может также создать угрозу кибератаки. Совместное решение «Яндекса» и UserGate позволяет нейтрализовать эти риски, а также организовать доступ сотрудников в рамках архитектуры сетевого доверия, когда каждая пользовательская сессия проверяется надежными механизмами безопасности.

«Киберугрозы, которые реализуются через воздействие на пользователей, остаются одними из самых распространенных и серьезных. Пользовательский аккаунт в корпоративной инфраструктуре может стать средством для получения злоумышленниками доступа к чувствительной корпоративной информации. К сожалению, ни тренинги, ни лекции о цифровой гигиене не могут полностью избавить нас от таких рисков. Обеспечивая взаимодействие uSWG и «Яндекс Браузера для организаций» мы вместе с нашими партнерами предлагаем рынку простое и эффективное решение для защиты от угроз, связанных со взломом и компрометацией корпоративных сетей», — сказал архитектор клиентского опыта будущего UserGate Михаил Кадер.

Интеграция ««Яндекс Браузера для организаций»» и UserGate SWG создает программно-определяемый периметр — барьер между пользователями, ненадежными интернет‑ресурсами и значимыми корпоративными ресурсами. Такой периметр позволяет проводить проверку пользователя, браузера и устройства, которые он использует, управлять доступом к ресурсам в строгом соответствии с корпоративными политиками, а таже предотвращать возможные утечки данных.

«Многие современные компании сегодня работают в веб‑ориентированных инфраструктурах, когда доступ к большинству необходимых приложений и систем можно получить при помощи браузера. Вместе с партнерами из UserGate мы предлагаем рынку решение, которое позволит на практике реализовать концепцию сетевого доверия. В результате использующие его компании получат не только полноценное решение класса Secure Enterprise Browser, но и надежную систему идентификации пользователя на базе технологий UserGate. При этом заказчикам не потребуется дополнительно инвестировать во внедрение дорогостоящих VPN, VDI и MDM‑решений. Все необходимое для обеспечения безопасности в веб‑ориентированных ИТ‑инфраструктурах уже есть в «Яндекс Браузере для организаций» и UserGate SWG», — сказал Алексей Лиходзиевский, руководитель «Яндекс Браузера для организаций».

