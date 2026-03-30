«Инфосистемы Джет» представила обновленную методику тестирования NGFW 3.0

«Инфосистемы Джет» выпустила третью версию собственной методики тестирования межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Актуализация подхода к тестированию направлена на соответствие быстро меняющимся требованиям рынка кибербезопасности и удовлетворение актуальных запросов заказчиков. Основной целью обновления стало повышение релевантности тестов: команда лаборатории провела работу по устранению устаревших сценариев, добавлению новых критериев и переработке существующих проверок. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

В рамках оптимизации из методики были исключены малоиспользуемые в реальной инфраструктуре проверки. В их число вошли тесты на защиту почтового трафика в редких сценариях или, например, комбинации PBR с GRE и Route-based VPN. Это позволило высвободить ресурсы для более востребованных задач, таких как тестирование механизмов резервного копирования и восстановления, а также стресс-тест с максимальной нагрузкой в течение 8 часов. Существующие тест-кейсы были переработаны для исключения двусмысленных формулировок, а часть проверок перемещена в другие разделы для улучшения логической структуры и упрощения навигации по документу.

«Мы сознательно отказались от проверки экзотических сценариев, которые практически не встречаются в реальных инфраструктурах, чтобы сфокусироваться на том, что действительно важно: надежности резервирования и прозрачности результатов. Мы хотим, чтобы заказчик получал максимально релевантную картину, а не артефакты лабораторной среды», – отметил Николай Исак, эксперт по сетевой безопасности «Инфосистемы Джет».

«Инфосистемы Джет» планирует продолжать регулярный пересмотр методики тестирования по мере появления новых угроз, технологий и изменений в регуляторном поле, опираясь на обратную связь от рынка и партнеров.