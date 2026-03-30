«Инфосистемы Джет» представила обновленную методику тестирования NGFW 3.0

«Инфосистемы Джет» выпустила третью версию собственной методики тестирования межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Актуализация подхода к тестированию направлена на соответствие быстро меняющимся требованиям рынка кибербезопасности и удовлетворение актуальных запросов заказчиков. Основной целью обновления стало повышение релевантности тестов: команда лаборатории провела работу по устранению устаревших сценариев, добавлению новых критериев и переработке существующих проверок. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

В рамках оптимизации из методики были исключены малоиспользуемые в реальной инфраструктуре проверки. В их число вошли тесты на защиту почтового трафика в редких сценариях или, например, комбинации PBR с GRE и Route-based VPN. Это позволило высвободить ресурсы для более востребованных задач, таких как тестирование механизмов резервного копирования и восстановления, а также стресс-тест с максимальной нагрузкой в течение 8 часов. Существующие тест-кейсы были переработаны для исключения двусмысленных формулировок, а часть проверок перемещена в другие разделы для улучшения логической структуры и упрощения навигации по документу.

«Мы сознательно отказались от проверки экзотических сценариев, которые практически не встречаются в реальных инфраструктурах, чтобы сфокусироваться на том, что действительно важно: надежности резервирования и прозрачности результатов. Мы хотим, чтобы заказчик получал максимально релевантную картину, а не артефакты лабораторной среды», – отметил Николай Исак, эксперт по сетевой безопасности «Инфосистемы Джет».

«Инфосистемы Джет» планирует продолжать регулярный пересмотр методики тестирования по мере появления новых угроз, технологий и изменений в регуляторном поле, опираясь на обратную связь от рынка и партнеров.

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

«Цифра» дала сбой. Гигантский порт перешел на бумажный документооборот из-за атаки хакеров

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

Европу атакуют с помощью поддельных резюме с майнерами и троянами

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще