Security Vision объединила крупнейшую ИТ-школу Coddy School в эпицентре кибербезопасности в КидБурге

Компания Security Vision выступила инициатором масштабного образовательного тура для учащихся Coddy School – одной из крупнейших ИТ-школ в России. Серии мероприятий по цифровой безопасности охватили сразу три города: Москву, Зеленоград и Воронеж, где на площадках детских городов профессий КидБург юные гении программирования погрузились в мир высоких технологий и защиты данных.

Участники стали героями интерактивной программы «Большая игра: Эра безопасности» в Центрах кибербезопасности Security Vision. Сюжет, построенный вокруг расследования реального инцидента, позволил ребятам почувствовать себя настоящими ИБ-специалистами, освоить принципы защиты данных и поработать в команде над задачами, приближенными к реальным.

Отзывы превзошли ожидания: дети называли игру «самым крутым квестом в жизни», а педагоги Coddy School поблагодарили команду Security Vision за высокий уровень организации и глубокую проработку сценария.

Проект – часть стратегии Security Vision по развитию культуры кибербезопасности среди молодежи и ранней профориентации. Образовательные инициативы реализуются в том числе в рамках Академии кибербезопасности компании.

