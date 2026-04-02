Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Мессенджер Max как новый 2FA-метод в системе Multifactor

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявляет о расширении возможностей в системе двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Теперь для подтверждения входа в личный кабинет и корпоративные ресурсы доступен новый метод — через мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Пользователи системы Multifactor могут использовать мессенджер Max в качестве второго фактора аутентификации. Это решение позволяет мгновенно подтверждать вход в личный кабинет, а также обеспечивает защиту доступа к корпоративным ресурсам, включая RADIUS, LDAP, Multifactor SelfService Portal, OWA, Active Directory Federation Services (AD FS), Keycloak и т.д.

Новый способ сочетает привычную безопасность парольной защиты с мгновенным подтверждением через смартфон.

Процесс выглядит следующим образом: пользователь вводит логин и пароль на сайте или в сервисе (первый фактор); сервер Multifactor мгновенно отправляет пуш-уведомление в мессенджер Max.

Для подтверждения входа достаточно открыть уведомление и нажать одну из кнопок: «Да, это я» — вход будет успешно завершён, доступ к сервису открыт; «Нет, не я» — если попытка входа была неавторизованной, система немедленно заблокирует доступ и оповестит пользователя о возможной компрометации аккаунта.

Такой подход избавляет от необходимости запоминать цифровые коды или переходить по непонятным ссылкам. Всё, что требуется — подтвердить личность одним касанием.

Подключить новый метод аутентификации можно уже сейчас в личном кабинете Multifactor. Подробная инструкция доступна на официальном сайте компании.

