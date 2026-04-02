Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Подтверждена совместимость Indeed MFA с продуктами «C-Терра»

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «С-Терра СиЭсПи», производитель средств сетевой информационной безопасности, объявили об успешном тестировании на совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решениями «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» для организации защиты каналов и контролируемого защищенного подключения удаленных пользователей.

Технологическая интеграция Indeed MFA, «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» призвана повысить устойчивость компаний к атакам и снизить риски компрометации учетных записей. Комплексное применение этих продуктов обеспечивает дополнительный уровень защиты доступа при удаленных подключениях пользователей к корпоративной сети за счет внедрения инструментов многофакторной аутентификации, что особенно важно для организаций с распределенной инфраструктурой и гибридным форматом работы.

Облачный сервис Indeed MFA предоставляется по модели подписки, позволяя компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру, а также быстрее и эффективнее масштабировать ресурсы при необходимости. Его применение дает возможность централизованно управлять процессами аутентификации и контроля доступа благодаря нескольким факторам. В качестве первого фактора применяется доменный пароль пользователя, а вторым фактором может выступать один из поддерживаемых способов подтверждения личности, включая одноразовые коды (e-mail, Telegram, SMS, TOTP), push-уведомления через мобильное приложение Indeed Key и Telegram.

Это гарантирует заказчикам, которые используют решения «С-Терра» для безопасного удаленного подключения, что доступ к учетным записям получат только авторизованные пользователи.

«Многофакторная аутентификация сегодня является крайне важной практикой при организации удаленного доступа. Мы предлагаем гибкий и надежный инструмент, обеспечивающий централизованное управление аутентификацией пользователей вне зависимости от их географии. Совместное применение сервиса Indeed MFA с продуктами «C-Терра» позволяет компаниям реализовать сценарии безопасного удаленного доступа: добавить дополнительный фактор подтверждения прав доступа и повысить уровень защищенности подключения сотрудников. Что является важным для защиты чувствительных данных», — отметил Андрей Лаптев, директор департамента продуктового развития в «Индид».

«Продукты «С-Терра Клиент» и «С-Терра Шлюз» обеспечивают защиту каналов связи любой топологии и производительности (как на сетевом, так и на канальном уровне), безопасный удаленный доступ, в том числе с мобильных платформ.

Основой защиты передаваемых данных служат стек технологий IKE/IPsec и использование современных российских криптографических алгоритмов в соответствии с ГОСТ. Интеграция продуктов «С-Терра» с облачным сервисом многофакторной аутентификации от «Индид» позволит нашим клиентам усилить защиту учетных записей при удаленных подключениях пользователей», — сказал Андрей Работинский, руководитель отдела технического консалтинга «C-Терра».

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

