UserGate и HostVM подтвердили совместимость своих решений

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, и HostVM, российский разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, объявляют об успешном тестировании и полной совместимости решения для виртуализации рабочих столов HostVM VDI с межсетевым экраном следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Данная интеграция позволяет компаниям обеспечить беспрецедентный уровень безопасности для своих виртуальных рабочих мест, одновременно повышая эффективность и централизацию управления ИТ-инфраструктурой.

Совместное использование HostVM VDI и uNGFW гарантирует сквозной контроль и инспекцию трафика как между виртуальными рабочими столами, так и при их взаимодействии с внешними ресурсами (интернет, корпоративные серверы). Это обеспечивает комплексную защиту данных и приложений, централизованное управление безопасностью и значительное снижение киберрисков. Одной из ключевых задач в современных виртуализированных средах является обеспечение прозрачного и управляемого контроля политики фильтрации трафика в динамически меняющейся инфраструктуре.

«Мы видим, что потребности наших клиентов смещаются в сторону более интегрированных и предсказуемых ИТ-ландшафтов. Подтверждение совместимости с межсетевыми экранами UserGate позволяет нам предоставить рынку по-настоящему сквозное решение, соответствующее самым высоким требованиям к безопасности виртуализированных рабочих мест», — сказала Наталья Щелканова, руководитель группы по работе с партнерами и заказчиками HostVM.

«Ключевое значение интеграции uNGFW и HostVM VDI — в полноценном контроле сетевого взаимодействия внутри виртуальной среды и за ее пределами. В условиях современной динамически изменяющейся инфраструктуры это особенно важно, так как значительно снижает время выявления и реагирования на инциденты. Уверен, что новую интеграцию по достоинству оценят многие заказчики», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» UserGate.