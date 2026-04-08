Yandex B2B Tech выходит на рынок SIEM-систем

Yandex B2B Tech запускает Yandex SIEM — систему мониторинга безопасности и обнаружения киберугроз. С ее помощью бизнес сможет централизованно собирать и анализировать данные о событиях безопасности и логах в инфраструктуре. Это позволит компаниям оперативно выявлять хакерские атаки и другие риски, а также защищать инфраструктуру как в облаке, так и в собственном контуре. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Система доступна по подписке, поэтому ее легко развернуть и масштабировать без больших инвестиций на старте. Для получения доступа к Yandex SIEM необходимо оставить заявку на сайте.

Yandex SIEM создана на базе технологий «Яндекса». Надежность и отказоустойчивость системы проверена на масштабах компании, а также в рамках сервиса YCDR (SOCaaS), которым уже пользуются крупные внешние компании из финтеха, ритейла, здравоохранения, страхования и др. Yandex SIEM в инфраструктуре Yandex Cloud обрабатывает более 3 млн событий в секунду и масштабируется автоматически — без ручного расширения мощностей.

Особенность решения — интеграция с мультиагентной системой для аналитиков, которая автоматизирует анализ инцидентов и ускоряет реакцию на угрозы. Агенты помогают автоматизировать рутинные задачи: анализируют инциденты, предлагают гипотезы и рекомендации по реагированию. Это сокращает время на обработку алертов и снижает нагрузку на SOC-команду.

Рынок SIEM демонстрирует уверенный рост. По оценке компании, к 2030 г. его объем в России достигнет 112 млрд руб., причем 25–30% придется на облачные решения. Глобальный рынок подтверждает тренд: с 2020 по 2025 гг. наблюдается устойчивый переход к облачным и управляемым сервисам, а годовой темп роста (CAGR) по итогам 2025 г. сохраняется на уровне около 10–11%. Отчет Gartner (MQ for SIEM 2025) также свидетельствует о переходе к облачным SIEM-системам: все 17 ведущих мировых ИБ-игроков рынка, отслеживаемых Gartner, уже переориентировали свои портфели на SaaS-модель с ИИ-автоматизацией, которая становится стандартом для эффективных центров мониторинга информационной безопасности (SOC).

«Мы выводим на рынок не просто инструмент, а готовое решение, созданное в ответ на ключевые запросы бизнеса, — сказал Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности Yandex Cloud. — Наше решение построено на тех же принципах, что и внутренний SOC компании. Yandex SIEM обладает горизонтальной масштабируемостью и способен выдерживать любые нагрузки, что обеспечивает стабильную работу даже при резких всплесках активности. А модель использования системы по подписке позволит компаниям сразу, без долгого внедрения и больших капиталовложений в собственную инфраструктуру, получить контроль над инцидентами».

Благодаря запуску SIEM для внешних компаний Yandex B2B Tech расширит свой портфель продуктов информационной безопасности и укрепит позиции как ИБ-вендор. В 2025 г. инвестиции Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) в безопасность составили 5 млрд руб., что в 3,8 раза больше, чем годом ранее. Клиентами сервисов безопасности Yandex Cloud являются компании из разных отраслей, такие как AstraZeneca, «Циан», «Кофемания», Zenden, «Абрау-Дюрсо» и др.