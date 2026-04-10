Партнерам Mont стал доступен новый продукт Positive Technologies — автопентест PT Dephaze

Группа компаний Mont объявила о расширении продуктового портфеля. Компания предложит партнерам PT Dephaze. Продукт ориентирован на комплексную оценку защищенности с помощью автоматизированного пентеста и дает бизнесу новый инструмент для анализа киберрисков при изменении инфраструктуры.

PT Dephaze позволяет компаниям получить объективное представление о том, какой уровень доступа злоумышленник может потенциально получить во внутренней инфраструктуре. Решение автоматизирует проверку эффективности существующих средств защиты и мониторинга в условиях, максимально приближенных к реальной атаке, и воспроизводит сложные многоступенчатые сценарии компрометации без участия человека.

Продукт использует многолетнюю экспертизу Positive Technologies. За годы работы компания провела тысячи проектов по тестированию защищенности, участвуя в расследовании сложных инцидентов и ежегодно выявляя сотни уязвимостей в ПО различных вендоров. Этот опыт используется в продукте, который в автоматическом режиме проверяет инфраструктуру на наличие слабых мест.

База атакующих инструментов PT Dephaze регулярно обновляется и формируется с учетом актуальных техник злоумышленников. Это позволяет тестировать защиту на основе реальных сценариев атак с использованием матрицы MITRE ATT&CK и точнее распознавать тактики злоумышленников.

PT Dephaze помогает не только выявлять слабые места в защите, но оценивать качество внедрения ИБ-инструментов и отслеживать изменения инфраструктуры с учетом актуальных киберрисков.

«Регулярный автопентест – один из объективных способов проверить уровень защищенности постоянно меняющейся инфраструктуры, так как долгие перерывы между тестированием накапливают бреши в безопасности. PT Dephaze дает компаниям инструмент, позволяющий сделать проверку защищенности регулярной и безопасной, чтобы бизнес имел возможность устранять слабые места в системе до того, как ими воспользуются злоумышленники», – сказал Ярослав Бабин, директор по продуктам для симуляции атак Positive Technologies.

«Расширяя линейку Positive Technologies в Mont за счет PT Dephaze, мы предоставляем партнерам доступ к решению, которое отвечает ключевым требованиям рынка. Сегодня бизнесу важно видеть не только потенциальные уязвимости, но и реальные риски. PT Dephaze позволяет решать эту задачу без необходимости существенного расширения штата специалистов по кибербезопасности», — сказал руководитель направления Positive Technologies в ГК Mont Антон Соловьев.

Другие материалы рубрики

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще