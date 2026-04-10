UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, и mt cloud, специализированный облачный провайдер от компании Movetel, объявили о начале стратегического партнерства. Сотрудничество позволит корпоративным клиентам защитить ИТ-инфраструктуру любой сложности и масштаба с возможностью работы и объединения инфраструктуры в публичных и частных облаках, а также в локальных (on-premise) контурах — используя экосистему UserGate SUMMA в облаке mt cloud по модели подписки.

В рамках партнерства mt cloud разворачивает линейку профессиональных сервисов в области информационной безопасности (Managed Security Service, MSS). Технологическим ядром стал межсетевой экран следующего поколения (uNGFW), который теперь доступен заказчикам без капитальных затрат на покупку дорогостоящего оборудования и бессрочных лицензий.

Переход на сервисную модель позволяет компаниям эффективно решать задачи импортозамещения, гибко управляя бюджетами и переводя ИБ-затраты из категории CAPEX в OPEX. При этом MSS-подход нивелирует проблему дефицита профильных специалистов в штате заказчика, так как сопровождение систем и контроль векторов угроз ложится на плечи провайдера.

Реализация сервисов будет обеспечена на базе облачной инфраструктуры mt cloud с гарантией производительности, отказоустойчивости и безопасности: платформа размещена на геораспределенной инфраструктуре уровня Tier III с доступностью 99,982%, спроектирована под высокие нагрузки, имеет собственный SOC, эшелонированную систему защиты и соответствует требованиям 152-ФЗ и PCI DSS, а команда mt cloud обладает более чем 14-летним опытом в создании и эксплуатации инфраструктуры уровня Enterprise.

Особое внимание партнеры уделили гибридным сценариям развертывания. Глубокая интеграция продуктов экосистемы UserGate SUMMA в инфраструктуру mt cloud предоставляет клиентам единую точку управления безопасностью. Централизация контроля над всеми сегментами сети гарантирует прозрачность трафика и целостность периметра даже в территориально распределенных структурах.

В ближайших планах компаний — расширение доступного инструментария в рамках основного направления развития NGFW как сервис, для обеспечения полного соответствия регуляторным требованиям РФ в области защиты данных. Совместное решение mt cloud и UserGate создает надежный фундамент для цифровой трансформации бизнеса, гарантируя высокую доступность сервисов и бескомпромиссную защищенность информационных активов.

