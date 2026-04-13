Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Компания Ideco представила обновление межсетевого экрана Ideco NGFW Novum

Компания Ideco, российский разработчик решений сетевой безопасности, представила обновление межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum. Релиз фиксирует переход продукта от высокопроизводительного NGFW к управляемой enterprise-платформе: в обновление вошли четыре крупных функциональных блока и ряд улучшений в области кластеризации и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Ideco Center: централизованное управление с геораспределенным кластером

Платформа Ideco Center получила поддержку управления высокопроизводительными контекстами (VCE) и геораспределённого кластера из двух узлов в разных ЦОД. Узлы не требуют прямого соединения между собой; отказ одного не прерывает управление инфраструктурой. Добавлен централизованный сбор журналов IPS и WAF со всех узлов с возможностью выгрузки в SIEM. Ideco Center не участвует в обработке трафика: его отказ не останавливает работу NGFW.

Модуль DNS-Security

Появился журнал DNS запросов, в нем отображается информация об обмене DNS-сообщениями, обработанными Ideco NGFW Novum при включенных опциях логировать DNS-запросы и модуль DNS Security. Напомним, что модуль DNS Security выявляет и блокирует классы угроз, невидимые для стандартных механизмов межсетевого экрана: DGA-домены, DNS-туннелирование, обращения к C&C-инфраструктуре, фишинговые и недавно зарегистрированные домены, typosquatting, cryptojacking. Модуль дополняет, а не заменяет контент-фильтр.

ZTNA Ideco Client

Добавлена возможность привязывать пользователя к конкретному устройству и использовать сертификат как дополнительный фактор авторизации в VPN. Можно выпустить сертификат автоматически через NGFW или использовать свой. В связке с логином, паролем и одноразовым кодом (OTP) формируется многофакторная схема доступа: компрометация только пароля или только устройства не даёт возможности подключения. ZTNA встроен в NGFW и входит в базовую поставку.

SD-WAN: SLA-профили

Маршрутизация по SLA-профилям — группа next-hop с пороговыми значениями latency, jitter, packet loss. Трафик направляется только по каналам, соответствующим профилю. При нарушении SLA-профиля каждый узел NGFW переключает маршрут независимо. Журналирование фиксирует каждое переключение с указанием причины. Overlay-сети с динамической маршрутизацией поверх зашифрованных туннелей. Поддерживается маршрутизация по порту источника/назначения. SD-WAN входит в базовую поставку и не лицензируется отдельно.

Интеграция с «ФинЦЕРТ»

Добавлена интеграция с базой данных «ФинЦЕРТ» — центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. Теперь в правилах межсетевого экрана, контент-фильтра и модуля предотвращения вторжений можно выбрать соответствующие индикаторы компрометации.

Кластеризация и информационная безопасность

В области кластеризации добавлена синхронизация FIB-таблицы и состояния LACP-интерфейсов между узлами, поддержка Graceful Restart для BGP и OSPF, синхронизация базы отчётов между нодами и кратное ускорение переключение нод кластера.

Блок информационной безопасности включает защиту защиту от ICMP-туннелинга, авторизацию по SSH-ключу для администраторов, 2FA для администраторов.

Ideco NGFW Novum поставляется в форм-факторах ПАК (на российских аппаратных платформах из реестра Минпромторга) и программной инсталляции. Решения Ideco сертифицированы ФСТЭК России и включены в реестр отечественного ПО Минцифры.

Короткая ссылка


