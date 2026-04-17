UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов

UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности, сообщает о получении сертификата Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии для продукта UserGate Client (uClient). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

uClient стал первым в республике сертифицированным решением класса Host Based NAC агент среди российских программных продуктов. Сертификат, выданный ОАЦ, подтверждает соответствие решения требованиям технического регламента BY/112 02.01. ТР027 036.01 02583 «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность». Это позволяет использовать uClient в качестве средства обеспечения политик безопасности на конечных устройствах в государственных информационных системах (ГИС), на критически важных объектах информатизации (КВОИ) и в коммерческих организациях.

«Беларусь формирует пул доверенных решений, которые позволят обеспечить цифровой суверенитет республики и создать безопасную информационную среду, защищенную от стороннего вмешательства. Сертификат ОАЦ, полученный uClient, делает возможным использование нашего решения государственными структурами и организациями, которые управляют КВОИ. Сертификация uClient создает для множества организаций Республики Беларусь возможность не просто перейти на использование продуктов нового вендора, но и пересмотреть устоявшиеся и зачастую устаревшие подходы к обеспечению безопасности и выстроить современную архитектуру сетевого доверия с прозрачным контролем доступа», — сказал Артем Куделко, директор филиала UserGate в Белоруссии.

uClient — решение «два в одном», которое позволяет предприятиям решать сразу обе задачи, связанные с выполнением корпоративных политик безопасности. uClient применяется для контроля доступа устройств корпоративной сети — решение проверяет процессы, ключи реестра, установленное ПО и версии операционных систем и на основе полученных данных принимает решение о допуске устройства в пределы защищенного корпоративного периметра. Кроме того, решение используется в качестве SIEM-агента, что позволяет работать в режиме реагирования на конечной точке: собирать телеметрию с конечных точек и передавать ее в uSIEM, формируя полную картину происходящего в инфраструктуре и сокращая время на реагирование на инциденты ИБ.