Мошенники стали чаще атаковать астраханцев серией звонков

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Астраханской области в I квартале 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», злоумышленники все чаще используют многоэтапные схемы с несколькими звонками подряд. В Астраханской области при этом общее количество заблокированных вызовов снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков, цель которой заполучить доверие жертвы и убедить передать персональные данные или деньги. Если раньше мошенники ограничивались одним звонком, то теперь одной и той же жертве могут поступать несколько вызовов от «сотрудников» разных организаций. Основная цель злоумышленников – пожилые люди старше 65 лет, на которых приходится значительная доля подобных атак.

В I квартале 2026 г. жителям Астраханской области чаще всего звонили от имени государственных органов. Также среди распространенных сценариев предложения дополнительного заработка и инвестиций, а также звонки, связанные с социальными и пенсионными вопросами. По данным аналитики, наиболее активное время для мошеннических звонков – утренние часы с 11:00 до 12:00. В этот период дети и молодежь находятся на учебе, взрослые – на работе, а пожилые люди чаще остаются дома одни, чем и пользуются злоумышленники.

Всего за I квартал 2026 г. сервис «МТС Защитник» заблокировал в Астраханской области более 2,3 млн нежелательных звонков общей продолжительностью около 530 тыс. минут. В среднем один такой вызов длился около 13 секунд.

«Мы видим, что мошенники в регионе меняют тактику: вместо массовых коротких звонков все чаще используются многоступенчатые сценарии с попыткой выстроить доверительный диалог. При этом общее количество заблокированных вызовов снижается, а сами атаки становятся более точечными. Наши цифровые решения на базе искусственного интеллекта позволяют распознавать такие звонки в первые секунды и снижать риски для абонентов. Однако по-прежнему важно сохранять бдительность и не передавать личные данные незнакомым собеседникам», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

