«Первый Бит» рассказал о типичных ошибках бизнеса при работе с персональными данными в 2026 году

Более 80% компаний в 2026 г. допускают критические ошибки при обработке персональных данных, следует из обобщённых результатов аудитов, проведённых ИТ-интегратором «Первый Бит».

Как отмечают эксперты, в ряде случаев бизнес формально выполняет требования законодательства, ограничиваясь разработкой организационно-распорядительной документации (ОРД), однако не выстраивает фактическую систему защиты.

Одной из распространённых проблем остаётся неполное выявление информационных систем персональных данных (ИС ПДн). В результате часть процессов обработки данных оказывается вне контроля, что создаёт дополнительные риски при проверках и повышает вероятность утечек.

Также компании часто некорректно определяют уровень защищённости ИС ПДн, что приводит к выбору недостаточных или, наоборот, избыточных мер защиты.

Существенные нарушения фиксируются при внедрении средств защиты информации. В ряде случаев используемые решения не соответствуют требованиям регуляторов или дублируют друг друга по функционалу, не повышая реальный уровень безопасности.

При этом даже внедрённые средства защиты не всегда обеспечивают фактическую защиту персональных данных из-за некорректной настройки или отсутствия комплексного подхода.

«Мы видим, что многие компании формально закрывают требования — разрабатывают документы и внедряют отдельные решения, но не выстраивают целостную систему защиты. В результате безопасность остаётся на низком уровне, несмотря на затраты», — отметил эксперт направления информационной безопасности компании «Первый Бит» Алексей Косенков

По словам специалистов, в 2026 г. ключевым трендом становится переход от формального соответствия требованиям к построению реально работающей системы защиты персональных данных, учитывающей все процессы обработки и актуальные угрозы.