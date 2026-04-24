PERCo представляет BLE-решение, открывающее новые сценарии контроля доступа

Компания PERCo, российский производитель систем контроля доступа, представляет решение на основе технологии BLE (Bluetooth Low Energy), которое расширяет возможности использования смартфонов в качестве идентификатора и позволяет реализовать новые сценарии доступа, учитывающие специфические задачи различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители PERCo.

Решение объединяет считыватели с поддержкой BLE и два мобильных приложения — одно устанавливается на смартфон и превращает его в идентификатор, другое используется для удаленной настройки считывателей. Смартфон с установленным приложением выполняет роль цифрового ключа: считыватель удаленно через BLE получает идентификатор, который расшифровывает и передает в контроллер. Дальнейшая обработка выполняется стандартной логикой СКУД — контроллер обрабатывает идентификатор так же, как традиционную карту доступа, принимая решение о разрешении или запрете прохода.

Удаленная идентификация через мобильное приложение открывает доступ к нескольким режимам работы: полностью бесконтактному (режим «свободные руки»), при активном экране и с подтверждением через приложение. Это позволяет выбрать баланс между удобством и уровнем безопасности и реализовать сценарии с учетом специфических требований разных отраслей.

Например, в медицинских учреждениях можно обеспечить бесконтактный доступ в «чистые зоны», в логистике — ускорить перемещение персонала, в жилых комплексах и бизнес-центрах — использовать смартфон вместо пропусков и карт доступа. Для помещений с повышенными требованиями к безопасности решение позволяет реализовать двухфакторную аутентификацию с дополнительной проверкой («ты тот, за кого себя выдаешь?»): доступ предоставляется только при разблокированном экране смартфона, защищенного биометрией (Face ID / Touch ID).

При контроле проезда транспорта технология BLE обладает рядом преимуществ по сравнению с широко используемой сегодня UHF-идентификацией, включая простоту настройки и возможность оперативно выдавать и отзывать права доступа удаленно.

«Мы сделали акцент на простоте внедрения: доступ с помощью мобильных телефонов, передающих идентификатор по BLE, можно добавить в существующую СКУД, заменив соответствующие считыватели, настроить которые можно из мобильного приложения — сказал Игорь Ядрихинский, заместитель исполнительного директора по развитию PERCo. — заказчикам это позволяет быстро запускать новые сценарии на действующих объектах, а для партнеров открывает возможности для выхода в новые сегменты рынка».

Сегодня в линейку BLE-считывателей PERCo входят две модели для накладного и скрытого монтажа. Устройства мультиформатные и, помимо BLE, поддерживают основные RFID-технологии и NFC, а также совместимы с системами на базе протокола OSDP. Дальнейшее расширение модельного ряда будет происходить за счет совмещения устройств — считывателями с BLE будут оснащаться контроллеры электромеханических замков, что позволит снижать затраты на развертывание СКУД благодаря гибкой адаптации под особенности конкретных объектов.

Экосистема BLE включает мобильные приложения «PERCo.BLE.Доступ» и «PERCo.BLE.Конфигурация». Приложение «PERCo.BLE.Доступ» обеспечивает работу смартфона как идентификатора, а «PERCo.BLE.Конфигурация» позволяет инженерам настраивать считыватели без демонтажа — выбирать интерфейс связи с контроллером, дальность считывания и другие параметры работы.

PERCo рассматривает идентификацию с помощью BLE как шаг к более гибким в развертывании интегрированным системам контроля доступа, которые можно быстро адаптировать под требования конкретных отраслей и обслуживать с меньшими затратами благодаря дистанционной настройке оборудования.