R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель R-Vision.

Подписантами документа выступили руководитель управления развития партнёров R-Vision Андрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий.

Партнёрство сторон будет реализовано в сфере управления уязвимостями: теперь система R-Vision VM используется в качестве технологической основы сервиса Solar VM (Vulnerability Management) для конечных заказчиков.

По данным центра исследования киберугроз Solar 4Rays, эксплуатация уязвимостей остается одним из наиболее распространенных способов первоначального проникновения злоумышленников в ИТ-инфраструктуры организаций – доля этого вектора в 2025 г. составила 31%. В условиях роста масштабов и сложности ИТ-среды выстраивание непрерывного и управляемого процесса управления уязвимостями становится критически важным элементом сервисной модели кибербезопасности.

«Солар» предоставляет заказчикам управляемые сервисы информационной безопасности, ориентированные на результат и снижение рисков. R-Vision VM лежит в основе сервисов, обеспечивающих выявление, приоритизацию и контроль устранения уязвимостей в ИТ-инфраструктурах заказчиков.

Система R-Vision VM объединяет встроенный высокопроизводительный сканер уязвимостей и инструменты автоматизации процессов Vulnerability Management – от инвентаризации ИТ-активов до контроля устранения уязвимостей. Архитектура решения позволяет проводить сканирование и обработку данных в ИТ-инфраструктурах любого масштаба, что особенно важно для сервисной модели, предполагающей одновременную работу с большим количеством клиентов.

Система R-Vision VM используется для: инвентаризации ИТ-активов и формирования актуальной модели ИТ-инфраструктуры; выявления уязвимостей в операционных системах, прикладном ПО, сетевом оборудовании и СУБД; приоритизации уязвимостей с учетом критичности активов, требований регуляторов и внутренних методологий; автоматизации постановки задач на устранение и контроля их выполнения; формирования аналитики и отчетности для заказчиков сервисов.

Важной составляющей решения является собственная база уязвимостей R-Vision VM, которая регулярно обновляется командой центра экспертизы R-Vision и обогащается данными из множества источников, включая БДУ ФСТЭК России. Обновление базы каждые 8 часов позволяет оперативно учитывать появление новых и актуальных уязвимостей в ИТ-инфраструктуре.

«Мы выстраиваем сервисы кибербезопасности, ориентированные на результат для заказчиков. Для нас принципиально важно использовать зрелые технологические решения, которые позволяют масштабировать сервисы, обеспечивать стабильное качество и прозрачный контроль процессов управления уязвимостями», – сказал Роман Долгий, руководитель специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар».

«R-Vision последовательно развивает направление MSSP-партнёрств, предоставляя технологические решения, адаптированные под сервисную модель. Для нас важно работать с партнерами, которые обладают зрелыми процессами и практическим опытом оказания управляемых сервисов кибербезопасности в инфраструктурах крупного масштаба. «Солар» – именно такой партнер, обладающий глубокой экспертизой в построении и эксплуатации сервисов кибербезопасности», – отметил Андрей Чечёткин, руководитель управления развития партнёров R-Vision.