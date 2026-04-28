Security Vision — на страже цифрового суверенитета будущего: триумф образовательной миссии на фестивале «Робо-НИКА» 2026

Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, стала партнером крупнейшего школьного фестиваля робототехники «Робо-НИКА» 2026, организованном частной школой «Ника». Это событие стало не просто очередным шагом в нашей просветительской деятельности, а мощным манифестом приверженности делу формирования нового поколения защитников цифрового мира.

В рамках фестиваля Security Vision усилила образовательный трек: пока юные инженеры демонстрировали свои проекты — от базовых робототехнических конструкций до систем на базе ИИ, — компания обеспечила самое важное: практические модули по киберграмотности для всех возрастов, от 1 до 11 класса. Ребята смогли не только укрепить свои знания в области кибербезопасности, но и освоить ключевые навыки цифровой гигиены:

Создание надёжных паролей — как сформировать устойчивую к взлому комбинацию и почему важно использовать разные пароли для разных сервисов;

Безопасное общение в социальных сетях — как отличить доверенный контакт от потенциальной угрозы и защитить личные данные;

Распознавание киберугроз — как выявить фишинговые ссылки, подозрительные сообщения и мошеннические схемы в интернете.

За успешное прохождение тестов ребята получили фирменные сувениры Security Vision, а наиболее внимательные и подкованные участники были отмечены ценными подарками от компании. Но главный результат — это не призы, а осознанное отношение к цифровой безопасности, которое ребята унесли с собой.

Особую ценность представляет системный подход Security Vision к развитию образовательных инициатив: компания регулярно участвует в профильных мероприятиях, разрабатывает материалы по киберграмотности и проводит просветительскую деятельность для школьников и студентов, способствуя популяризации профессий в сфере информационной безопасности.

Для компании Security Vision это событие стало ещё одним шагом в реализации миссии — сделать цифровое пространство безопасным для каждого пользователя, начиная с подрастающего поколения.

Мы гордимся тем, что наши образовательные инициативы находят отклик у педагогов, родителей и, главное, у самих ребят. Ведь именно сегодня закладываются основы цифровой культуры завтрашних инженеров, аналитиков и защитников киберпространства.