«Спикател» начинает обмен данными об инцидентах с ФинЦЕРТ Банка России

Компания «Спикател» присоединилась к системе информационного обмена ФинЦЕРТ Банка России, заключив соответствующее соглашение с регулятором. Об этом CNews сообщили представители «Спикател».

ФинЦЕРТ (Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Банка России) — это ключевая площадка для обмена данными о киберинцидентах и мошеннических операциях между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами, операторами связи, системными интеграторами, SOC-провайдерами и другими организациями, работающими в сфере информационной безопасности. Участники системы обмениваются информацией о выявленных угрозах, новых индикаторах компрометации и совершенных атаках. Такой механизм позволяет быстрее реагировать на новые угрозы, предотвращать их распространение и минимизировать потери компаний и их клиентов.

«Это важный шаг для усиления нашей экспертизы в области кибербезопасности. Мы сможем быстрее выявлять угрозы, оперативно обмениваться значимой информацией с профессиональным сообществом и повышать уровень защиты наших клиентов и партнеров. Для компаний из финансовой сферы участие контрагента в информационном обмене ФинЦЕРТ — это must have», — отметил ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов.

Сейчас в информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют 1700 компаний, включая все российские банки.