«ДиалогНаука» завершила проект в «Денизбанке Москва» по аттестации для доступа к СМЭВ

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела аттестацию информационной системы для «Денизбанка Москва» в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В рамках проекта также была произведена поставка средств защиты информации, необходимых для аттестации. Об этом CNews сообщил представитель «ДиалогНауки».

Компания «ДиалогНаука» завершила проект по аттестации информационной системы АО «Денизбанк Москва» для работы с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Проект реализован в полном соответствии с новыми нормативными требованиями, вступающими в силу с 2026 г.

СМЭВ – это единая платформа для обмена данными между банками и государственными органами. Аттестация является обязательной процедурой для всех кредитных организаций и подтверждает, что информационные системы банка соответствуют современным требованиям безопасности и готовы к защищенному обмену данными.

В рамках проекта специалисты «ДиалогНауки» проанализировали текущую инфраструктуру (AS-IS), подготовили техническое задание на создание системы защиты информации (TO-BE), произвели поставку необходимых средств защиты информации, разработали частную модель нарушителя и угроз безопасности информации, а также провели аттестационные испытания.

Аттестационные испытания осуществлялись в соответствии с заранее разработанной программой и методикой. По результатам положительного заключения выдан аттестат соответствия требованиям безопасности.

«Мы гордимся, что помогли «Денизбанку Москва» успешно пройти аттестацию и обеспечить подключение к ключевым сервисам СМЭВ. Наш подход сочетает современные технологии и глубокое понимание требований регуляторов, что позволяет клиентам быть уверенными в безопасности и надежности своих систем», ‒ сказал Илья Романов, руководитель отдела консалтинга «ДиалогНауки».

«Аттестация СМЭВ – ключевой этап для обеспечения соответствия нашего банка регуляторным требованиям. Благодарим команду АО «ДиалогНаука» за профессионализм», ‒ отметил Александр Сырбу, вице-президент по информационной безопасности «Денизбанка Москва».