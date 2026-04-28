Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Мультифактор» представил SDK для встраивания 2FA в мобильные приложения

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, сообщает о запуске SDK для интеграции механизмов двухфакторной защиты в мобильные приложения. Решение позволяет добавить подтверждение личности прямо в приложение компании. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Пользователь проходит аутентификацию в привычном интерфейсе, не устанавливая дополнительные программы и не переключаясь между сервисами. Это упрощает работу и повышает безопасность доступа.

SDK — набор инструментов для разработчиков. В него входят программные библиотеки, API, документация и примеры кода. С помощью SDK компании могут интегрировать готовые механизмы аутентификации в свои приложения, не создавая их с нуля, и обеспечить безопасную работу системы.

SDK от «Мультифактор» добавляет в приложение многофакторную аутентификацию через пуш-уведомления. После ввода логина и пароля пользователю необходимо разблокировать мобильное устройство с помощью отпечатка пальца, PIN-кода или Face ID и подтвердить вход через пуш-уведомление либо в мобильном приложении. После подтверждения доступ открывается автоматически.

SDK встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру и работает в мобильных приложениях на iOS и Android. Компании могут настраивать процесс аутентификации, менять интерфейс и использовать дополнительные способы защиты, включая биометрию.

Решение актуально для банков и финтех-сервисов, корпоративных мобильных приложений, SaaS-платформ и других цифровых продуктов, где важно обеспечить безопасный доступ без усложнения пользовательского опыта.

«Сегодня безопасность должна быть не только надёжной, но и удобной. SDK позволяет встроить второй фактор прямо в приложение и убрать лишние шаги из процесса аутентификации. Это упрощает внедрение защиты и делает её более естественной для пользователя», — отметил Алексей Писарев, заместитель технического директора компании «Мультифактор».

Короткая ссылка


Техника

Показать еще

Наука

Показать еще