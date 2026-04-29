Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Лаборатория Касперского»: кибершпионы HeartlessSoul охотятся за геоданными госсектора и промышленности РФ

«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении новых деталей кибершпионской активности группы хакеров HeartlessSoul. Исследователи выяснили, что злоумышленники начали интересоваться геоинформационными данными российских организаций, главным образом государственных и промышленных, и могут объединяться для совместных операций с другой группой — GOFFEE.

Что известно о HeartlessSoul. По данным портала киберразведки Kaspersky Threat Intelligence Portal, злоумышленники активны как минимум с осени 2025 г. и сосредоточены преимущественно на России. Среди их целей — госсектор, предприятия в сфере промышленности и авиационных систем, а также частные пользователи.

От авиации до геймеров. Группа заражает организации с помощью троянца, который распространяется несколькими способами. Чаще всего злоумышленники рассылают сотрудникам компаний фишинговые письма с вредоносными вложениями. Кроме этого, HeartlessSoul разрабатывает поддельные сайты, где распространяет вредоносное ПО под видом легитимного программного обеспечения. Например, для отдельных целей создавались фальшивые онлайн-ресурсы авиационной тематики. На них предлагалось скачать якобы нужные рабочие программы, на деле заражённые троянцем. Также злоумышленники размещали вредонос на популярной легитимной платформе SourceForge под видом GearUP — сервиса для улучшения соединения в онлайн-играх.

Охота за геоинформационными данными. Одна из главных возможностей троянца — кража файлов. Помимо традиционных форматов — документов, архивов, изображений — атакующие также пытаются собрать GIS‑файлы, то есть геоинформационные данные организаций. Это позволяет атакующим получать сведения о дорогах, инженерных сетях и других объектах. Троянец также может собирать данные из мессенджера Telegram и браузеровGoogle Chrome, Microsoft Edge, «Яндекс Браузер» и Opera.

Связь с хакерской группой GOFFEE. Технический анализ подтвердил связь HeartlessSoul с группой GOFFEE, что говорит о возможных совместных или скоординированных кампаниях. В частности, злоумышленники используют одну инфраструктуру и нацелены на российский госсектор.

Защитные решения «Лаборатории Касперского», такие как Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert, успешно обнаруживают вредоносную активность в рамках описанных атак и детектируют её в том числе как: Trojan-Downloader.Script.Agent.*, HEUR:Trojan.Script.Agent.*, HEUR:Trojan.OLE2.Agent.*, HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.*

Эксперты «Лаборатории Касперского» продолжают отслеживать активность HeartlessSoul и для защиты от этой угрозы рекомендуют организациям: предоставлять сотрудникам отдела кибербезопасности возможность доступа к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например, с помощью решений Threat Intelligence; применять комплексные защитные решения, такие как Kaspersky Symphony, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности; обучать сотрудников цифровой грамотности. В этом помогут специализированные курсы или тренинги, например, на платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

Пользователям следует: скачивать только лицензионные версии программ из официальных источников; использовать надёжное защитное решение от вендора, эффективность технологий которого подтверждена независимыми тестированиями, например, Kaspersky Premium.

Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

Вице-президент ПСБ: малому бизнесу выгоден аутсорсинг безопасности, крупному — гибрид

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
