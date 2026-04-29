Positive Technologies помогла Dell усилить защиту решения для управления тонкими клиентами

Эксперт PT SWARM Александр Журнаков обнаружил цепочку уязвимостей в программном комплексе Wyse Management Suite, принадлежащем одному из крупнейших в мире производителей вычислительной техники Dell. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Решение Wyse Management Suite предназначено для управления тонкими клиентами. Такие устройства, как правило, выполняют функции обычного компьютера, однако могут работать только в связке с удаленным сервером. Успешно проэксплуатировав уязвимости, атакующий смог бы нарушить операционные процессы, похитить данные и продвинуться в инфраструктуре компании. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление безопасности.

Объем мирового рынка тонких клиентов, по данным Mordor Intelligence, к концу 2026 г. достигнет $5,4 млрд, причем Dell входит в первую пятерку поставщиков таких решений. Продуктами компании пользуются организации в сферах госуправления, ритейла, финансов, а также в других секторах экономики. Программный комплекс Wyse Management Suite позволяет централизованно управлять тонкими клиентами и может быть развернут как на внутреннем сервере компании (on-premises), так и в публичном облаке. Проведенный экспертами Positive Technologies мониторинг актуальных угроз (threat intelligence) показал, что большинство потенциально уязвимых узлов с установленным Wyse Management Suite находятся в США, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландах.

Уязвимостям PT-2026-21793 и PT-2026-21794 (CVE-2026-22765 и CVE-2026-22766, BDU:2025-16322 и BDU:2025-16323) было присвоено соответственно 8,8 и 7,2 балла из 10 по шкале CVSS 3.1, что соответствует высокому уровню опасности. Обе бреши ставили под угрозу локально развернутые версии Wyse Management Suite. Если бы атакующему удалось успешно проэксплуатировать ошибки, он получил бы возможность нарушить работу тонких клиентов. Кроме того, гипотетически он мог загрузить вредоносное ПО.

Дефект безопасности PT-2026-21793 был связан с нарушением бизнес-логики решения. Недостаточно корректная авторизация позволяла повысить права обычного пользователя до администратора и получить полный доступ ко всем устройствам, подключенным к Wyse Management Suite. В свою очередь, уязвимость PT-2026-21794 позволила бы загрузить вредоносный файл и выполнить произвольный код от имени локального пользователя.

«Уязвимости, связанные с нарушением бизнес-логики, нередко встречаются в программных комплексах с широкой функциональностью, как у Wyse Management Suite. Полностью соблюдать безопасность такой обширной кодовой базы почти невозможно без специализированных решений, — сказал Александр Журнаков, специалист группы исследования ПО отдела тестирования на проникновение, Positive Technologies. — Чтобы снизить риски, следует ограничивать доступ к подобным программным продуктам из внешней сети».

Для устранения недостатков защиты необходимо обновить Wyse Management Suite до версии 5.5 или выше.

Это не первая ошибка, найденная экспертами Positive Technologies в продуктах Dell. Так, в 2020 г. Марк Ермолов и Георгий Кигурадзе обнаружили опасную веб-уязвимость PT-2020-18431 (CVE-2020-5366) в серверном контроллере удаленного доступа Dell EMC iDRAC. Успешная эксплуатация ошибки могла привести к получению злоумышленником полного контроля над сервером для его включения и отключения, изменения параметров охлаждения и т. д. Вендор выпустил обновление ПО, устраняющее недостатки.

Продвинутые системы классов NTA (NDR), например, PT Network Attack Discovery (PT NAD), детектируют попытки эксплуатации ошибок, например, таких как PT-2026-21793 и PT-2026-21794, а продукты класса NGFW, такие как PT NGFW, блокируют ее.