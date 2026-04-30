Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

В России масштабировали систему биометрического доступа в аэропортовые лаунжи

«Национальная система платёжных карт» (НСПК), «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) и Mile·On·Air внедрили систему прохода по биометрии в бизнес-залах аэропортов России. Технология на базе платформы биометрических сервисов НСПК уже работает более чем в 60 залах по всей стране – на них приходится свыше 95% посещений бизнес-залов для банковских клиентов в аэропортах России. Об этом CNews сообщил представитель НСПК.

Проект направлен на повышение комфорта пассажиров и ускорение процессов обслуживания в аэропортах. Единая биометрическая система обеспечивает быстрый и безопасный доступ в бизнес-залы.

Ранее проход по биометрии был доступен лишь в ограниченном числе бизнес-залов, однако в рамках нового этапа проект масштабирован на большинство площадок по всей стране. Сегодня проход по биометрии в лаунжи доступен в 29 аэропортах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Калининграде, Красноярске, Казани и других городах.

«Мы отобрали самые загруженные аэропорты и внедрили в них сервис для упрощения пользовательского пути. Для прохода новым способом пассажиру необходимо предъявить посадочный талон и посмотреть в камеру терминала – система идентифицирует его и подтвердит право доступа в бизнес-зал как участника программы лояльности. Этот проект – важная составляющая работы НСПК по масштабированию равнодоступной и защищенной платформы биометрических сервисов, подключиться к которой могут все участники финансового рынка. В зоне наших приоритетов – биоэквайринг, а также подтверждение возраста и социального статуса при покупках», – сказал генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Пассажиру необходимо предварительно зарегистрировать биометрические данные, если это не было сделано ранее. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия», либо в отделении банка или с помощью выездного сотрудника, который проведёт регистрацию в удобном для клиента месте. Для прохода в бизнес-зал новым способом нужно подключить биометрию через личный кабинет программы лояльности «Привет!» на портале vamprivet.ru.

«Биометрия помогает упростить прохождение самых чувствительных точек маршрута — там, где традиционно возникают очереди и пассажиру приходится совершать лишние действия. Транспорт остаётся одним из ключевых направлений применения биометрии, а масштабирование проекта подтверждает устойчивый спрос на сервисы, которые делают перемещение проще, быстрее и безопаснее. Следующий логичный этап — развитие бесшовного предполётного пути, в рамках которого пассажир сможет проходить необходимые процедуры быстрее и без постоянного предъявления документов», — сказал генеральный директор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий.

«Биометрия в бизнес-залах — это только первый шаг нашего масштабного проекта, и я с гордостью могу заявить, что вместе с «Центром биометрических технологий» и НСПК мы создаём совершенно новый уровень обслуживания пассажиров: уже в ближайшее время биометрическая идентификация будет применяться во всех наших ключевых сервисах, предлагаемых для путешественников», — отметил Алексей Федоров, генеральный директор Mile·On·Air.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

