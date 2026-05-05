В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры

При организационной поддержке компании «Иннопрактика» и АНО «Центр развития квантовых технологий» на объектах ПАО «НОВАТЭК» был успешно реализован пилотный проект по тестированию решения для создания квантовой криптографической сети произвольной топологии ViPNet QTS производства АО «ИнфоТеКС». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ПАО «НОВАТЭК» - первая частная компания топливно-энергетического комплекса, которая провела тестирование систем квантового распределения ключей (КРК) для защиты своей информационной инфраструктуры. По завершении работ заявлена положительная оценка технологической готовности решений.

Предприятия ТЭК входят в категорию критически важной информационной инфраструктуры, к которой предъявляются повышенные требования в области информационной безопасности. Системы КРК полностью автоматизируют создание и передачу секретных ключей без человеческого участия. Основные принципы квантовой механики делают обман невозможным: любое измерение квантового состояния неизбежно изменяет его, что делает попытку перехвата ключа легко обнаруживаемой. Это делает технологию устойчивой к актуальным и технологически новым видам угроз.

Руководитель департамента по управлению интеллектуальной собственностью и квантовыми технологиями компании «Иннопрактика» Вячеслав Шумков: «Сегодня рынок квантовых технологий закономерно переходит от научно-исследовательских разработок к практическому внедрению в корпоративные системы безопасности крупнейших российских компаний. Кибербезопасность перестает быть вторичной задачей целевых подразделений — она становится частью стратегии устойчивости и развития бизнеса. В ходе совместной работы с ОАО «РЖД» по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» стало очевидно, что квантовые технологии достигли уровня зрелости, позволяющего интегрировать их в реальные процессы обеспечения информационной безопасности. Запуски подобных пилотных проектов — важный шаг в практической интеграции квантово-защищенных решений в корпоративный контур защиты данных. Уже сегодня на российском рынке доступны отечественные решения, включая серийно выпускаемое оборудование АО «ИнфоТеКС», позволяющее масштабировать применение квантовых технологий на всю страну. Посредством магистральной квантовой сети ОАО «РЖД» можно соединять центры обработки данных в разных городах России».

«Обладая обширной экспертизой в разработке криптографических средств защиты информации, «ИнфоТеКС» с 2017 г. развивает направление квантовых коммуникаций в партнерстве с ведущими учеными страны, технологическими партнерами и крупными корпорациями, выступившие первыми заказчиками и внедрившими на своей ИТ-инфраструктуре системы КРК, в частности, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД». «ИнфоТеКС» производит квантовое оборудование на собственных площадках в Москве и Томске, продукция прошла сертификацию ФСБ России. Мы активно работаем над расширением количества СКЗИ-потребителей квантовых ключей, шлюз безопасности и многофункциональный межсетевой экран следующего поколения ViPNet Coordinator HW 5 и VPN-клиент ViPNet Client 5 уже совместимы с этой технологией. Квантовые коммуникации стали важной частью сферы информационной безопасности в ведущих странах мира, это направление продолжит активно развиваться в ближайшее время», – сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС».

Внедрение квантово-защищенных каналов связи становится важным элементом формирования новой архитектуры информационной безопасности, обеспечивая устойчивость к будущим киберугрозам и создавая задел для долгосрочной защиты критически важных данных.

