Топ-менеджеры компаний ТЭК отработали практические навыки киберзащиты

Образовательная сессия по киберзащите топливно-энергетического комплекса собрала в Казани около 30 генеральных директоров и руководителей подразделений ИБ ведущих компаний отрасли. Практический интенсив организовал Positive Education — центр практического обучения Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В открытии мероприятия принял участие заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев.

Действующие специалисты по кибербезопасности из Positive Technologies обрисовали ландшафт актуальных киберугроз для компаний, определили типовые сценарии атак на первых лиц бизнеса, разобрали реальные последствия нападений и предложили топ-менеджерам минимальный чек-лист мер защиты. Кроме того, участники интенсива обсудили построение системы государственной киберустойчивости на примере Республики Татарстан и транспортно-энергетического комплекса.

«По итогам 2025 г. Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов России, подтвердив статус одного из самых цифровизированных субъектов нашей страны. При этом в регионе с развитым ТЭК важно фокусироваться и на обеспечении киберустойчивости, чтобы развитие ИТ-направления шло параллельно с укреплением безопасности цифровых систем. На интенсиве Positive Education мы затронули практические аспекты построения защиты организации и киберграмотность руководителей, которые зачастую становятся отправной точкой для развития кибератаки на всю компанию», — отметил Ильяс Киреев, технический директор Positive Technologies.

В 2025 г. промышленность стала главной мишенью киберпреступников в России: по данным Positive Technologies, на сектор пришлось 17% всех атак, 61% из них завершились утечкой конфиденциальных данных, а 38% привели к сбоям или остановке производства. Такой интерес продиктован не только экономической, но и государственной значимостью отрасли, в которой сконцентрированы уникальные технологии и критически важные разработки.

По прогнозу экспертов компании, промышленный сектор останется ключевой мишенью киберпреступников. Основные факторы его уязвимости — стремительная цифровизация и ускоренное импортозамещение технологий на фоне дефицита кадров в сфере кибербезопасности. Чтобы бизнес мог своевременно устранять риски ИБ и слажено реагировать на растущее число и сложность инцидентов, кибербезопасность должна стать не просто технической задачей, а стратегическим приоритетом компании.

