В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows

Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, где предлагают установить приложение для видеоконференций. В действительности это ПО — и есть троян JobStealer. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

Атака начинается с того, что злоумышленники связываются с потенциальными жертвами и предлагают им ту или иную вакансию. Они приглашают пользователей пройти собеседование и предоставляют им ссылки на сайты «платформ» для проведения онлайн-встреч — якобы для подключения к видеоконференции. Эти сайты имеют презентабельный вид, но на самом деле являются мошенническими. С них под видом программы для онлайн-конференций скачивается вредоносная программа JobStealer. При этом киберпреступники используют различное оформление таких интернет-ресурсов, а также меняют имена самой программы. Специалисты встречали варианты с названиями MeetLab, Juseo, Meetix, Carolla и другие. В ряде случаев киберпреступники используют названия настоящих сервисов, таких как Webex.

Чтобы пользователи поверили, что платформы являются полноценно функционирующими, мошенники создают соответствующие телеграм-каналы и аккаунты в социальных сетях — например, X.