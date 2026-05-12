Менеджер паролей «Пассворк» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Компания «Пассворк» объявила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5063 по 4 уровню доверия. Сертификат выдан 30 апреля 2026 г. «Пассворк» стал первым менеджером паролей в России, сертифицированным на этом уровне.

4 уровень доверия — наивысший для коммерческих средств защиты информации в России. Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям безопасности, установленным ФСТЭК России, и разрешает его применение в: государственных информационных системах (ГИС) — до 1 класса защищённости включительно; информационных системах персональных данных (ИСПДн) — до 1 уровня защищённости включительно; значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) — до 1 категории включительно; автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) — до 1 класса защищённости включительно

Для коммерческих организаций, не попадающих под обязательные требования регуляторов, сертификат ФСТЭК служит независимым подтверждением надёжности продукта. Архитектура, алгоритмы шифрования, механизмы аутентификации и аудита прошли экспертизу регулятора — это снижает риски при выборе решения и упрощает его согласование внутри компании.

Сертификация проводится в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России №76 от 2 июня 2020 г. и охватывает три направления: технические меры защиты — анализ архитектуры продукта, реализации криптографических алгоритмов, механизмов аутентификации, управления доступом и журналирования событий; документация и процессы разработки — оценка проектной и эксплуатационной документации, процессов тестирования, управления уязвимостями и реагирования на инциденты безопасности; соответствие нормативным требованиям — подтверждение того, что продукт в полном объёме выполняет требования ФСТЭК к средствам защиты информации соответствующего класса.

Сертификация «Пассворка» включала совместную работу команды разработки, внутренней службы безопасности и независимых аудиторов.

«Получение сертификата ФСТЭК — это подтверждение готовности Пассворка работать в системах с самыми высокими требованиями. Мы стали первым российским менеджером паролей, который может использоваться в инфраструктурах первой категории значимости. Это важный шаг в развитии российского рынка средств защиты информации и реального импортозамещения в сфере безопасности», — сказал Андрей Пьянков, генеральный директор «Пассворк».

До получения сертификата организации, работающие в регулируемых отраслях, были вынуждены использовать несертифицированные решения с сопутствующими регуляторными рисками, отмечают в «Пассворк». Включение «Пассворка» в перечень сертифицированных продуктов ФСТЭК России позволяет применять его в составе аттестованных систем защиты без дополнительного обоснования перед регулятором.