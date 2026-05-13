Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в банках
|

«ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT CSP для МИБ

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по проведению оценки соответствия требованиям SWIFT Customer Security Programme в Международном инвестиционном банке.

Международный инвестиционный банк (МИБ) – многосторонний институт развития, основанный в 1970 г.

Членами банка являются Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, Монголия, Российская Федерация.

МИБ специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов развития в странах-членах. Международный статус банка повышает значимость соблюдения требований SWIFT как важного элемента обеспечения безопасности финансовой инфраструктуры и снижения операционных рисков.

Программа SWIFT CSP представляет собой обязательную инициативу, направленную на повышение уровня кибербезопасности всех участников сети SWIFT. Программа не только устанавливает единые требования к защите инфраструктуры, обеспечивающей подключение к SWIFT, но и направлена на минимизацию киберрисков, повышение прозрачности и устойчивости всей экосистемы.

Специалисты «ДиалогНауки» провели всесторонний анализ архитектуры и конфигурации компонентов SWIFT, внутренних нормативных документов Заказчика в области защиты информации, а также проверку реализации всех элементов контроля безопасности, предусмотренных актуальной версией стандарта SWIFT Customer Security Controls Framework (SWIFT CSCF).

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

В ходе работ специалисты «ДиалогНауки» проанализировали схему подключения к сети SWIFT, конфигурации системных компонентов, операционных систем, сетевого оборудования и средств защиты информации. Оценка охватила ключевые направления безопасности, включая ограничение доступа в интернет, защиту наиболее важных систем, управление привилегированными учетными записями, политику паролей, многофакторную аутентификацию, обнаружение аномальной активности, планирование реагирования на киберинциденты и проведение тестирований на проникновение.

По итогам оценки был подготовлен детальный отчет, содержащий результаты проверки соответствия обязательным и рекомендуемым контролям SWIFT CSP. Дополнительно Исполнитель предоставил пример заполнения раздела 4.4 Security Attestation Application и итоговое подтверждение ‒ CSCF Completion Letter, необходимые для ежегодной аттестации Заказчика перед SWIFT.

«Соответствие требованиям SWIFT CSP сегодня – это не просто выполнение обязательных условий, а ключевой фактор доверия и устойчивости критически важных банковских процессов. Наша команда, обладая статусом сертифицированного SWIFT CSP Assessor и практическим опытом работы с различными сценариями подключения, подтвердила соответствие Банка актуальным требованиям программы. Дополнительно мы предложили комплекс мер, направленных на усиление киберустойчивости и повышение уровня защиты ключевых систем в долгосрочной перспективе», ‒ сказал Антон Свинцицкий, директор по консалтингу «ДиалогНауки».

«Для нас ежегодная оценка по стандартам SWIFT CSP является необходимым шагом, подтверждающим нашу приверженность обеспечению высочайшего уровня безопасности транзакций и корпоративных данных в условиях нарастающих киберугроз. Выбор «ДиалогНауки» в качестве аккредитованного CSP Assessor был обусловлен подтвержденной компетенцией и опытом интегратора. Профессионализм команды и четкое соблюдение методологии SWIFT позволили нам в установленные сроки получить объективную оценку и необходимые документы для ежегодной аттестации. Мы благодарны партнерам за качественную работу и конструктивное взаимодействие», ‒ отметил Дмитрий Бочаров, директор департамента информационных технологий Международного инвестиционного банка.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Новый банковский троянец расползается червем через WhatsApp* и Outlook

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще