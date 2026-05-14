Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер» и платформы AppSec.Code для обеспечения безопасной разработки

«Базальт СПО» и AppSec Solutions подтвердили технологическую совместимость операционной системы «Альт Сервер» и платформы для безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code.

Проведенные испытания доказали стабильность работы инструментов DevSecOps в среде отечественной ОС, что открывает новые возможности для создания защищенного ПО при импортозамещении. Об этом CNews сообщил представитель AppSec Solutions.

AppSec.Code — полноценная среда разработки со встроенными функциями информационной безопасности. Платформа является российской заменой популярных зарубежных репозиториев для совместной работу с кодом, таких как GitLab Enterprise. Обновленная версия AppSec.Code позволяет командам разработчиков переходить на российскую платформу контроля версий кода с интеграцией практик DevSecOps, а также эффективно ликвидировать «технический долг».

«Альт Сервер» — ОС с широкой функциональностью для построения корпоративной инфраструктуры, позволяет использовать разнообразное периферийное оборудование. Включает решение «Альт Домен», обеспечивающее централизованное управление компьютерами и пользователями с ОС на ядре Linux и Windows по единым правилам.

Совместное использование «Альт Сервер» и AppSec.Code создает надежный фундамент для построения процессов безопасной разработки.

«Подтверждение технологической совместимости наших продуктов способствует формированию суверенного ИТ-ландшафта. Интеграция отечественных решений для кибербезопасности является критическим условием для построения полноценной системы РБПО. Объединение экспертизы в области защищенных ОС и инструментов DevSecOps позволит разработчикам российских программных продуктов внедрять принципы РБПО на каждом этапе их жизненного цикла», — сказал старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.

«Создание защищенного ИТ-ландшафта требует глубокой бесшовной интеграции российских решений. Когда операционная система и инструменты защиты кода работают как единый, заранее протестированный механизм, компания-разработчик получает гарантированный уровень надежности», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».