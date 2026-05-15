Во время майских праздников число DDoS-атак на телеком-сферу, туристическую отрасль и развлекательный сектор резко выросло

Аналитический центр компании StormWall зафиксировал стремительный рост DDoS-атак на ряд отраслей в России во время майских праздников. По данным StormWall, с 1 по 10 мая 2026 г. количество DDoS-атак на телеком-сферу увеличилось на 83%, на туристическую отрасль на 71%, а на развлекательный сектор на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. По предварительным оценкам экспертов компании, DDoS-атаки на данные отрасли были запущены злоумышленниками с целью шантажа и вымогательства. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

В начале мая многие жители России активно использовали интернет для планирования путешествий, просмотра фильмов и онлайн-шоппинга. Хакеры понимали, что для телеком-компаний крайне важно обеспечить бесперебойную работу интернета, и они будут готовы принять любые условия, чтобы избежать простоев. Злоумышленники организовали массовые DDoS-атаки на ряд телеком-компаний, пытаясь извлечь выгоду.

Для туристической отрасли майские праздники являются пиковым сезоном, когда компании могут значительно повысить свою выручку. Для туристических агентств и авиакомпаний было важно, чтобы в мае их онлайн-ресурсы работали идеально, ведь любые простои ведут к финансовым потерям и оттоку клиентов. Для хакеров это была подходящая ситуация, чтобы нарушить работу сайтов компаний, используя DDoS-атаки и потребовать выкуп.

Развлекательный сектор также стал одной из целью хакеров в начале мая. Многие жители России предпочли остаться во время майских праздников дома, получая удовольствие от онлайн-игр и других онлайн-развлечений. В этот период компаниям из сферы развлечений было важно обеспечить стабильную работу онлайн-ресурсов для своих пользователей. Хакеры пытались навредить развлекательным компаниям с помощью DDoS-атак

«Майские праздники — это еще одна возможность для злоумышленников, чтобы получить выгоду. Для некоторых отраслей этот период является очень важным, и хакеры пользуются ситуацией. Кроме того, технические специалисты компаний во время праздников обычно отдыхают, и контроль за DDoS-атаками становится слабее, что делает организации легкой добычей», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

