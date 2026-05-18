Клиенты «Заряди авто» могут авторизоваться через «Газпром ID»

Российский сервис «Заряди авто», предоставляющий услуги зарядки электромобилей и цифровые решения для владельцев EV-транспорта, заключил стратегическое партнерство с сервисом аутентификации «Газпром ID». Новая интеграция направлена на упрощение пользовательского пути, повышение конверсии в использование сервиса и улучшение клиентского опыта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Оператор Газпром ИД».

В рамках сотрудничества пользователи «Заряди авто» получают возможность регистрации и авторизации в мобильном приложении всего в несколько кликов — без необходимости запоминать пароли и проходить длительную регистрацию. Интеграция с «Газпром ID» обеспечивает мгновенный вход, делая процесс управления зарядкой электромобиля максимально быстрым, удобным и интуитивно понятным.

Решение позволяет существенно сократить количество действий при авторизации и использовании сервиса, снижая барьеры для новых пользователей и упрощая взаимодействие с платформой для постоянных клиентов. При этом инфраструктура «Газпром ID» гарантирует высокий уровень отказоустойчивости и защиты персональных данных, соответствующий современным мировым стандартам цифровой безопасности.

Ожидается, что внедрение быстрого входа «Газпром ID» положительно скажется на ключевых бизнес-показателях «Заряди авто». В частности, компания прогнозирует рост числа новых пользователей, увеличение количества зарядных сессий, а также повышение уровня повторного использования сервиса благодаря более плавному и бесшовному пользовательскому опыту.

«Для нас важно, чтобы пользователи могли быстро и без лишних действий получать доступ к сервисам. Интеграция «Газпром ID» с «Заряди авто» помогает сделать вход в приложение проще, а сам сервис — удобнее для ежедневного использования. Чем быстрее и комфортнее пользователь проходит авторизацию, тем выше вероятность, что он совершит зарядную сессию и вернется снова. Такие решения напрямую влияют на рост аудитории, удержание клиентов и ключевые бизнес-показатели цифровых платформ», — сказал директор продукта «Газпром ID» в «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин.