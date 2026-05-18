Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Компания «Актив» выпустила приложение для беспарольной аутентификации

Компания «Актив» сообщила о выходе «Рутокен Pass» — приложения для беспарольной аутентификации в веб-ресурсы и корпоративные сервисы при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» по технологии Passkeys. Новый продукт ориентирован на организации, которые уже используют устройства «Рутокен» для подписания документов и планируют расширить сценарии его применения. Приложение доступно для смартфонов, планшетов и персональных компьютеров.

«Рутокен Pass» дополняет экосистему решений «Рутокен» и открывает дополнительные возможности для безопасной аутентификации в корпоративной среде. «Рутокен Pass» доступен на iOS, iPadOS, Android и macOS и подходит компаниям с зрелыми требованиями к информационной безопасности, где используются подходы Zero Trust. Сочетание «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Pass» позволяет использовать наиболее защищенные методы строгой аутентификации на основе PKI и FIDO2/Passkey.

«Рутокен Pass» предназначен для создания, хранения и использования ключей доступа на устройствах «Рутокен ЭЦП 3.0». Закрытые ключи при этом остаются на защищенном устройстве, что снижает риски компрометации учетных записей и делает вход в сервисы более безопасным и удобным. Процесс аутентификации с «Рутокен Pass» похож на вход в мобильные приложения современных банков, когда используются отпечатки пальца, FaceID или PIN-код.

Среди ключевых преимуществ «Рутокен Pass»: возможность использования ключей доступа на различных ПК и мобильных устройствах, благодаря их хранению на устройстве «Рутокен»; безопасное хранение ключей доступа на устройстве «Рутокен» с защитой доступа на биометрические функции мобильного устройства/ПК или PIN-код; безопасный и удобный доступ к учетным записям, заменяющий традиционные пароли. Благодаря чему значительно снижают риски фишинга и компрометации учетных данных; аутентификация на настольных ПК через QR-код при использовании «Рутокен Pass» на мобильном устройстве; расширение сценариев использования «Рутокен ЭЦП 3.0». Одно устройство служит для подписания документов и аутентификации.

«Рутокен Pass» может применяться: для беспарольного входа в веб-сервисы и корпоративные порталы с поддержкой Passkeys; в проектах по развитию IAM-инфраструктуры и внедрению Zero Trust; в сценариях усиления защиты корпоративных учетных записей. Критически важные учетные записи администраторы, сервисные аккаунты и привилегированные пользователи получают дополнительный уровень защиты; для сценариев, где необходимо совместить высокий уровень безопасности с удобством для конечного пользователя.

«Рутокен Pass» доступен для тестирования без лицензии: приложение позволяет работать с одной учетной записью сразу после установки.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Опасная «дыра» в Cisco требует вручную перезагрузить системы

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи»

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще