«Фармленд» защитил учетные записи удаленных сотрудников с помощью двухфакторной аутентификации от «Контур.Эгиды»

Российская аптечная сеть «Фармленд» внедрила сервис двухфакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды» для защиты удаленного доступа сотрудников к корпоративным ресурсам. Решение используют для безопасного подключения через корпоративный V*N, а в дальнейшем компания рассматривает расширение сценариев защиты, в том числе для RDP-доступа. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Фармленд» — одна из аптечных сетей России, объединяющая 2800 аптек в 11 регионах страны. Часть сотрудников компании работает удаленно на постоянной основе, в том числе ИТ-специалисты. Кроме того, сотрудники подключаются к корпоративным системам из дома во время командировок или больничных. Для повышения безопасности удаленного доступа компания решила внедрить двухфакторную аутентификацию.

При выборе решения в компании ориентировались на надежность разработчика, стабильность работы сервиса и соотношение цены и функциональности. Также были важны возможность защиты V*N-подключений, простота развертывания и удобное мобильное приложение для подтверждения входа.

Николай Волков, руководитель группы системных администраторов «Фармленда»: «Конечно, двухфакторная аутентификация — это не панацея, но необходимый кирпич в стене виртуальной защиты. Мы в течение года подходили к внедрению, тестировали различные варианты и приняли решение. В первую очередь хотелось быть максимально уверенными, что решение будет стабильно работать. Для этого вендор должен быть максимально надежным. И «Контур» как большая известная компания подходил идеально. Мы тестировали одновременно решение от «Контура» и конкурентов — в итоге по соотношению качества и цены выбрали ID».

Пилотный проект провели на ИТ-отделе компании. За неделю специалисты проверили стабильность работы решения в инфраструктуре компании и протестировали основные сценарии использования.

После тестирования сервис развернули для полноценного внедрения. Переход на двухфакторную аутентификацию совместили с внедрением новой корпоративной V*N-системы. Сначала к ID от «Контур.Эгиды» подключили около 50 сотрудников ИТ-отдела из разных регионов. Для большинства пользователей оказалось достаточно инструкции по самостоятельной регистрации.

Сотрудников других подразделений подключали с помощью сервисов удаленного доступа: системные администраторы самостоятельно настраивали рабочие места и объясняли сотрудникам, как пользоваться новым инструментом.

По словам представителей компании, сотрудники положительно восприняли внедрение дополнительной защиты. В компании отмечают, что важным фактором успешного внедрения стала поддержка руководства.

Сейчас решение работает в штатном режиме, а компания завершает подключение оставшихся пользователей. В дальнейшем «Фармленд» планирует расширять использование двухфакторной аутентификации для защиты других сценариев удаленного доступа.