«Почта России» и «Транснефть» объединят усилия в сфере кибербезопасности

«Почта России» и «Транснефть» заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах противодействия угрозам информационной безопасности. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Почты России» Сергей Гончаров и директор Департамента информационной безопасности «Транснефти» Михаил Наумов. Об этом CNews сообщили представители АО «Почта России».

Соглашение предполагает совместную работу по выявлению, предупреждению и отражению компьютерных атак, а также минимизации последствий инцидентов. Компании планируют наладить регулярный обмен данными о киберугрозах, делиться опытом по защите корпоративных информационных систем и оперативно информировать друг друга о новых рисках и методах противодействия злоумышленникам.

Взаимодействие будет осуществляться в различных форматах: от взаимных визитов и рабочих встреч до совместной разработки мер по укреплению цифровой устойчивости и обмена лучшими практиками. Такой подход позволит обеим компаниям повысить уровень защищенности и оперативно реагировать на вызовы в сфере информационной безопасности.

«Начало нашего сотрудничества — стратегически важный шаг для обеих компаний. Объединяя наши усилия и экспертизу, мы сможем проактивно реагировать на киберугрозы, а также минимизировать последствия возможных инцидентов. Постоянный обмен опытом позволит нам оперативно справляться с новыми вызовами и повысит общий уровень защищенности. Мы уверены, что совместная работа укрепит цифровую устойчивость наших компаний и станет значимым вкладом в развитие отечественного рынка кибербезопасности», — отметил Сергей Гончаров.

«В условиях геополитической напряженности кибератаки на российские предприятия продолжают расти. Одновременно с этим перед нашими компаниями стоят сложнейшие вызовы, связанные с импортозамещением, цифровизацией и развитием технологий искусственного интеллекта. Для обеспечения киберустойчивости предприятий Российской Федерации необходимо консолидировать усилия и экспертизу в области информационной безопасности. Подписанное соглашение с «Почтой России» — это важный шаг, который позволит более оперативно и качественно решать вопросы в части повышения защищенности и противодействия кибератакам. Помимо этого, возможность обмена накопленным опытом и экспертизой в области кибербезопасности позволят более эффективно выстраивать комплексную систему защиты информации», — сказал Михаил Наумов.

