«1С-Битрикс» и «Солар» расширяют контур безопасности партнерских внедрений на платформе «1С-Битрикс»

Компания «1С-Битрикс» и группа компаний «Солар», ведущий провайдер комплексной кибербезопасности в России, подписали меморандум о сотрудничестве. Цель партнерства — масштабировать практики безопасной разработки в партнерской экосистеме платформы «1С-Битрикс», объединив встроенные механизмы защиты платформы на базе решений «Солара» для контроля безопасности кода отраслевых решений и кастомных доработок. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Платформа «1С-Битрикс» изначально разрабатывается с учетом требований к безопасности корпоративного класса: проактивная защита, встроенный веб-антивирус, механизмы аудита и регулярная верификация ядра. При этом крупные компании и государственные структуры, выбирая корпоративную платформу, оценивают безопасность всего программного стека, включая решения и доработки, создаваемые сторонними разработчиками. Сегодня на базе платформы «1С-Битрикс» работают более 12 тыс. партнеров, создающих отраслевые решения, интеграции и кастомные модули для конечных заказчиков. Именно расширение единых стандартов SDL на этот периметр становится предметом совместной работы сторон.

В рамках меморандума «1С-Битрикс» открывает партнерской сети методологию и каналы внедрения практик безопасной разработки, а ГК «Солар» предоставляет соответствующие экспертизу и инструментарий на базе платформы для комплексной безопасности приложений Solar appScreener: анализ исходного кода на уязвимости, проверку используемых опенсорс-компонентов, средства тестирования готовых решений (DAST), — и программы повышения квалификации разработчиков Secure-T Awareness Platform. Это позволит партнерам встроить контроль безопасности непосредственно в процесс разработки — на ранних этапах, в дополнение к существующим процедурам верификации, что позволит снизить риски уязвимостей, затраты на доработку приложений на поздних этапах.

«Планка требований к безопасности всего цифрового контура растет — в промышленности, финансовом секторе, госструктурах — и мы считаем правильным двигаться впереди этой кривой. Партнерство с «Солар» — это системный шаг: мы унифицируем практики безопасной разработки, уже применяемые в экосистеме, и даем тысячам наших партнеров единый инструментарий и методологию. В итоге заказчик получает верифицированный цифровой контур: от ядра платформы до отраслевой доработки», — сказал Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «1С-Битрикс».

«Мы наблюдаем устойчивый тренд: с одной стороны, растет скорость разработки, с другой — запрос на качество и безопасность кода со стороны клиентов и конечных пользователей. С появлением оборотных штрафов и новых ГОСТов внедрение практик безопасной разработки — это не только вопрос доверия, но и ответственности перед партнерами и клиентами. В сотрудничестве с «1С-Битрикс» мы формируем условия для развития практик безопасной разработки в крупном, среднем и малом бизнесе, обеспечиваем комплексную защищенность приложений для миллионов пользователей», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».