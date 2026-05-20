Positive Technologies и «АльфаСтрахование» договорились развивать киберстрахование в России

Positive Technologies и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития киберстрахования. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Партнерство предполагает разработку решений для малого, среднего и крупного бизнеса, объединяющих инструменты киберзащиты и страхования. Совместные продукты будут ориентированы на компании из различных отраслей, включая промышленность, энергетику, транспорт, финансовый сектор, ритейл и ИТ.

Одним из направлений совместной работы может стать расширение возможностей страхования остаточных рисков клиентов по ряду продуктов Positive Technologies. Речь идет о сценариях, когда организация уже использует технологические решения для обнаружения, предотвращения и расследования кибератак, но при этом сохраняет часть финансовых рисков, связанных с возможными инцидентами. Совместная работа страховщика и вендора кибербезопасности позволит точнее описывать такие риски, учитывать уровень внедренной защиты и предлагать клиентам более прикладные страховые механизмы.

«В мировой модели кибербезопасности киберстрахование уже давно встроено в систему риск-менеджмента компаний. Мы также движемся к этой культуре управления рисками. Сегодня бизнесу уже недостаточно только технических инструментов защиты. Остаточный риск существует всегда – это, в том числе, подрядчики, партнеры с более слабой защитой, человеческий фактор, внешние сервисы. Масштабная атака может быть реализована против любой компании, поэтому важно быть готовыми не только предотвращать инциденты, но и финансово управлять их последствиями», — отметил Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахования».

«Киберстрахование не заменяет защиту, но становится важной частью управления киберрисками. Даже при зрелом подходе к информационной безопасности нулевой риск невозможен, поэтому бизнесу важно понимать, какие риски остаются и как управлять их финансовыми последствиями. Экспертиза Positive Technologies и наши технологии позволяют видеть реальный уровень защищенности компании, а значит — давать страховому рынку более точную основу для оценки рисков. Такое партнерство помогает связать кибербезопасность, финансовую устойчивость и практические потребности клиентов», — отметил Алексей Сидорюк, технический директор Positive Technologies по развитию финансовой отрасли.

