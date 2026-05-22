Жители Северо-Запада стали чаще страховать смартфоны

МТС изучила, как в 2025 г. развивался российский рынок страхования гаджетов (смартфонов, планшетов, носимых устройств, ноутбуков). По данным аналитиков, интерес к таким полисам вырос у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты отмечают, что на Северо-Западный федеральный округ приходится 9,2% всех оформленных страховок гаджетов. Чаще всего приобретают полисы жители Сибирского федерального округа (29%).

В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 г. он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут Huawei (17%), Honor (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).

