Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Мобиус Технологии» и RusPoint объединяют технологии защиты данных

«Мобиус Технологии» и RusPoint подписали меморандум о партнерстве. Цель сотрудничества — создание комплексных программно‑аппаратных решений для киберустойчивости, сочетающих надежное аппаратное хранение данных и актуальные инструменты защиты.

Разработчик средств защиты информации RusPoint (бренд компании «РусПлатформа») интегрирует в решения свой многофункциональный межсетевой экран нового поколения RusPoint NGFW. Продукт сертифицирован ФСТЭК, зарегистрирован в реестре Минпромторга и соответствует требованиям 152‑ФЗ (о персональных данных) и 187‑ФЗ (о безопасности критических информационных инфраструктур).

Системный интегратор и производитель оборудования «Мобиус Технологии» предоставит аппаратную базу — российские ленточные библиотеки. Благодаря физическому хранению резервных копий вне сетевой инфраструктуры они защищены от кибератак, взломов, несанкционированного доступа. Ленточные библиотеки обеспечивают восстановление данных даже после масштабных инцидентов. Срок хранения данных — до 30 лет и более.

«В партнерстве с «Мобиус Технологии» мы предложим рынку комплексное решение по киберустойчивости, отвечающее строгим требованиям регуляторов. Наши программно-аппаратные комплексы подойдут для госсектора, объектов КИИ и организаций, обрабатывающих персональные данные. Это позволяет заказчикам выполнять нормативные предписания с опорой на отечественные разработки», — отметил Александр Поляков, коммерческий директор RusPoint.

«Объединение комплексных средств защиты на базе межсетевого экрана RusPoint NGFW и ленточных библиотек «Мобиус Технологии» выводит защиту информации на качественно новый уровень. NGFW обеспечивает защиту данных от внешних киберугроз в режиме реального времени, а ленточные библиотеки гарантируют их надежное хранение и быстрое восстановление в случае инцидентов. Применение технологии air-gap на ленточных носителях особенно актуально в условиях роста числа кибератак: физическая изоляция резервных копий снижает риск компрометации данных до минимального уровня и повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры к современным угрозам», — сказал генеральный директор «Мобиус Технологии» Сергей Широков.

